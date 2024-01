Provoca incidente sotto effetto di stupefacenti, denunciato

Il N.O.R.M. Sezione Radiomobile,a seguito di mirata attività investigativa hanno deferito all’A.G. di Cassino un uomo classe 97 di origini rumene residente nel comune di Santi Cosma e Damiano (LT), per il reato di guida sotto l’influenza degli stupefacenti.

In particolare il giovane si rendeva responsabile di un sinistro stradale occorso lo scorso 7 gennaio u.s. sulla Variante S.S. 7 al Km 12 di Formia, in cui rimanevano coinvolti ulteriori nr. 2 autoveicoli, provocando fortunatamente solo lieve ferite nei confronti dei rispettivi conducenti.

Le dinamiche del sinistro e i rilievi foto planimetrici realizzati non hanno lasciato scampo sull’individuazione della responsabilità in capo al giovane, di cui resta tutt’ora al vaglio degli investigatori la determinazione della causa.

I successivi accertamenti sanitari, effettuati dall’azienda ospedaliera di Formia, secondo le vigenti norme di legge e richiesti dal personale militare intervenuto sul sinistro, davano modo di riscontrare l’effettiva presenza di sostanza stupefacente del tipo cocaina sulla persona, andando ad aggravare la sua posizione sotto il profilo penale, con contestuale ritiro del documento di abilitazione alla guida e contestuale deferimento in stato di libertà alla competente A.G. di Cassino per il delitto in parola.