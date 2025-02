Quando cucino il riso non butto mai via l’acqua: non immagini a cosa può servirti in casa

Scopriamo insieme tutti gli utilizzi alternativi per quanto riguarda l’acqua del riso che da questo momento non butterai più. Ne siamo assolutamente certi!

Quante volte ci cuciniamo il riso ed abbiamo vogliamo di un bel piatto che ci faccia sentire bene e che non ci appesantisca. Molto spesso, confessiamolo, lo facciamo anche quando non sappiamo cosa cucinare o siamo a dieta. Ma abbiamo sempre sbagliato un piccolo dettaglio, che poi tanto piccolo non è.

L’acqua di cottura del riso l’abbiamo sempre gettata via, o almeno questo accadeva fino a ieri. Noi oggi ti vogliamo mostrare un utilizzo molto utile e particolare che siamo certi ti lascerà senza parole. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Acqua del riso non la buttare mai, ecco a cosa serve

Quante volte hai cotto il riso ed hai buttato via l’acqua di cottura senza sapere che è un vero e proprio elisir per le tue piante? Siamo certi che dopo aver letto a che cosa serve non la butterai mai più nello scarico, anzi! Dopo aver cotto il nostro riso, se possibile da una varietà biologica lasciamo raffreddare la nostra acqua.

Se ci sembra troppo densa possiamo unire anche un po’ di quella pulita. Ma non deve essere molta altrimenti non funziona con le nostre piante. Ma come la utilizziamo? Annaffiamo le nostre piante senza però toccare assolutamente le foglie. Possiamo ripetere questo processo anche una o due volte alla settimana ma senza andare oltre.

Troppo amido, infatti, potrebbe avere un effetto contrario sulle nostra piante. Quindi mantieni un equilibrio con quando annaffi con l’acqua normale. Ma va bene per tutte le piante? La risposta è no! Iniziamo con quelle che amano questo trattamento. Parliamo delle piante d’appartamento come la Sansevierie, conosciuta anche come lingua di suocera, oppure il Photos.

Perfetta anche per le ortensie o le begonie, che hanno sempre bisogno di un extra quando si trovano nella fase di crescita o di fioritura. Puoi utilizzarla anche per le piante aromatiche e da frutto come pomodori, peperoni, prezzemolo o basilico. Ovviamente, avendo un terreno leggermente acido è una ottima soluzione per le piante acidofile come le azalee.

Ci sono però alcune piante alle quali è assolutamente sconsigliato dare l’acqua del riso come le orchidee o alcuni cactus. Noi ti consigliamo sempre di vedere come reagiscono le tue piante con pochissima acqua e poi nel caso procedere. Siamo certi che una volta visti i risultati rimarrai senza parole e diventerà il tuo segreto per il pollice verde!