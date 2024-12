Quando i WC pubblici diventano pericolosi (e la carta sul water non basta)

Devi fare molta attenzione ai bagni pubblici, specialmente in questo caso. Tutto quello che devi conoscere assolutamente. E’ per la tua salute!

In questo periodo natalizio ci sono giornate che stiamo fuori casa per moltissime ore. Iniziamo con il lavoro per proseguire con i figli che prendiamo da scuola, magari uno sport e poi qualche giro per centro commerciale a prendere dei regali. Diventa normale l’esigenza di andare ad un bagno pubblico.

Ma come possiamo fare per evitare che questo diventi un serio rischio per la nostra salute? Scopriamo alcuni consigli che metteremo sicuramente in pratica alla prima occasione utile!

Cosa fare e cosa non quando sei in un bagno pubblico

Sia per i grandi che per i piccoli quando abbiamo una urgenza di andare in bagno ma non possiamo attendere di utilizzare quello di casa diventa un serio problema. Cerchiamo di capire come fare ma non sempre c’è la soluzione corretta. Ecco quindi che dobbiamo andare ai bagni pubblici.

Quello che riteniamo uno dei posti maggiormente sporchi che esistono. In alcuni casi, se siamo fortunati, sono stati appena puliti ma é molto raro! Noi oggi ti vogliamo mettere a conoscenza di qualcosa che facciamo tutti, specialmente le donne ma che non è la scelta migliore, anzi, peggiore la situazione.

Hai capito di che cosa parliamo? Di quando copriamo il sedile del WC con fazzoletti o con la carta igienica. Ci sembra la soluzione geniale per evitare di entrare in contatto con batteri e germi ma non è così. Il motivo? Germi e batteri non si trasferiscono in modo semplice alla nostra pelle ma solamente se ci sono tagli o abrasioni.

Ma non solo, perché la carta che utilizziamo non è sterile e viene lasciata esposta ugualmente a germi e batteri. Quindi non ha molto senso metterla ma sicuramente se ci fa stare maggiormente tranquilla possiamo farlo, sostanzialmente il suo schermo è pari a nulla! Diciamo che come protezione da germi e batteria abbiamo una arma diversa.

Parliamo della corretta igiene delle mani, sia prima che dopo essere andati in bagno. Ma questo lo dovremmo sapere bene e sicuramente lo abbiamo capito dopo il Covid. Quindi attenzione alla prossima volta che va in un bagno pubblico e comportati come ti fa sentire meglio.

Ricorda poi di controllare sempre che sia presente la carta igienica, altrimenti sul più bello non hai nulla da poter utilizzare e questo sarebbe un bel problema!