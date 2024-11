Quando lavo i piatti in inverno è un vero incubo: due elastici mi hanno salvato

Due semplici elastici mi hanno semplificato la vita: non mi succede più quando lavo i piatti.

Lavare i piatti non è mai divertente ma farlo in inverno può diventare un vero incubo. Oltre al freddo e alle mani che già da sole tendono a seccarsi e magari perfino spaccarsi, c’è anche un altro inconveniente con il quale bisogna fare i conti. E che rende tutto il procedimento ancora più noioso e frustrante. Ecco come ho risolto con due semplici elastici.

Chiunque si sia mai ritrovato a insaponare e risciacquare stoviglie in questo periodo dell’anno potrà capire bene qual è il problema di cui parliamo. E, finalmente, senza spendere un soldo e con un po’ di furbizia, ho trovato la soluzione definitiva. Ecco, nello specifico, di che problema si tratta e come risolvere.

In inverno è un incubo quando lavo i piatti: ho risolto con due elastici

Ebbene, riflettiamoci: il lavello è pieno di piatti, bicchieri e pentole sporchi e noi dobbiamo provvedere. A questo punto ci muniamo di spugnetta, detersivo e pazienza, pronti a lavorare sodo per far tornare tutto come nuovo. Apriamo l’acqua e… il disastro è assicurato.

Per quanto, infatti, ci rimbocchiamo le maniche nel senso letterale del termine, queste tendono sempre a scivolare di nuovo lungo il nostro braccio e magliette, maglioni e così via finiscono per inzupparsi. Ci ritroviamo, quindi, a dover interrompere il lavoro a metà o, peggio, a tenerci addosso tali indumenti anche se bagnati fino a quando non abbiamo finito. Rischiando, magari, di prendere freddo e un bel raffreddore.

Come risolvere? Ebbene, con due semplici elastici, di quelli che, in genere, usiamo per chiudere le confezioni di pasta, patatine e simili. Ciò che faremo, dopo aver provveduto a risvoltare le maniche fino all’avambraccio, sarà fissare le pieghe con l’elastico. In alternativa al classico potrebbe andare bene anche uno di quelli di cui ci serviamo per i capelli.

Ovviamente, dobbiamo aver cura di non stringere troppo: quanto basta affinché le maniche restino su fino a quando non avremo finito di lavare i piatti e non rischieremo più che si bagnino. Portata a termine la nostra incombenza quotidiana basterà sciogliere tutto e il gioco è fatto: così diremo addio alle estremità bagnate ed eviteremo di prenderci un malanno.