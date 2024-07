Questa mattina poco dopo le 8 quattro autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Francesco Baracca, nel comune di Santi Cosma e Damiano. Due le persone rimaste ferite nello scontro, le cui casue sono ora al vaglio delle Forze dell’ordine. I Vigili del fuoco intervenuti hanno collaborato col personale sanitario nel soccorso ai feriti e hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale per quanto di competenza.