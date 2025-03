Quest’oggi niente Golfo, spostiamoci in Calabria e facciamo le frittelle di pane cresciute: facili, soffici e super saporite

Oggi spostiamoci dal Golfo e scendiamo diretti in Calabria: facciamo le frittelle di pane cresciute, super soffici e saporite con la ricetta della nonna!

Oggi vogliamo prendere l’aereo insieme a voi e spostarci per qualche minuto dal Golfo al Sud Italia, precisamente in Calabria: proprio qui infatti, durante le feste più importanti come Natale, Carnevale, Pasqua e Ferragosto si preparano le frittelle di pane cresciute, note anche come semplicemente ‘crispeddi‘: si tratta di realizzare un impasto davvero facile con acqua, farina e lievito, che dovrà lievitare a lungo e fritto successivamente in piccole porzioni. Ogni calabrese che si rispetti conosce alla perfezione la ricetta, anche se ovviamente ogni famiglia ha la sua variante.

C’è chi aggiunge uvetta, chi invece noci o nocciole, chi addirittura cambia la ricetta aggiungendo lo zucchero per una versione dolce, ma noi oggi vi insegniamo quella che ci è stata tramandata con le acciughe. Ve lo anticipiamo, vi piaceranno così tanto che creeranno una vera e propria dipendenza!

Frittelle di pane cresciute, la ricetta calabrese perfetta per il Carnevale: impasto semplice e speciale

Le frittelle di pane cresciute o crispeddi sono realizzate con un semplice impasto a base di farina, acqua e lievito, del tutto personalizzabile e che sicuramente vi concederà grandi soddisfazioni. Sono perfette come aperitivo con gli amici, ma anche come goloso antipasto in questi giorni di festa carnevaleschi. Noi vi insegniamo la versione con le acciughe, ma voi potrete ometterle aggiungendo olive, frutta secca o semplicissima uvetta ammollata e poi strizzata. Scopriamo subito come si realizzano!

Ingredienti per 5 persone

400 gr di farina(metà manitoba, metà 00);

250 ml di acqua tiepida;

15 gr di lievito di birra fresco;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

1 cucchiaino di sale;

1 cucchiaino raso di zucchero;

1/2 bicchiere di olio d’oliva;

Acciughe sottolio q.b.

Olio per friggere q.b.

Preparazione