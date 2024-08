Questura di Latina, piano straordinario per la sicurezza a Ferragosto

L’imminente festività di Ferragosto si prospetta come tra i più impegnativi sotto il profilo della sicurezza, in ragione del movimento di massa che interesserà la provincia pontina e le sue rinomate località balneari.

A tal riguardo, a seguito di quanto condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 12 agosto u.s., il Questore di Latina ha disposto un potenziamento dei servizi di controllo del territorio, informativi e di vigilanza su tutto il territorio della provincia.

Saranno impegnati oltre 250 uomini delle forze dell’ordine, suddivisi tra Questura di Latina, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale e Polizia Locale.

Sarà rafforzato il pattugliamento e il presidio delle arterie stradali maggiormente trafficate, dedicando una particolare attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ai limiti di velocità e alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai comuni costieri, quali Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno, caratterizzati da una notevole afflusso di turisti

Si svolgeranno specifici servizi per il contrato allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.

I controlli, inoltre, riguarderanno anche l’abusivismo commerciale e le zone della movida.

Le attività di vigilanza e controllo saranno estese ai complessi industriali, alle periferie ed ai centri abitati per prevenire i reati predatori, che creano sempre allarme sociale.

Il Questore di Latina, nel rassicurare tutti i residenti, turisti ed operatori commerciali, invita a segnalare al Numero Unico per le Emergenze 112, qualsiasi situazione, anche di semplice sospetto.