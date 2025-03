Raffaella Carrà, decisione irrevocabile a quasi 4 anni dalla morte: è assurdo

A quasi quattro anni dalla morte di Raffaella Carrà arriva una decisione irrevocabile, è assurdo che sia stata presa questa scelta.

Scomparsa nel 2021 si torna a parlare della nota conduttrice, uno dei volti più noti della televisione italiana e non solo.

Raffaella è scomparsa il 5 luglio del 2021. Un anno prima le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni che aveva deciso di affrontare senza far sapere niente al pubblico e continuando a comparire, anche se sempre più di rado, in televisione. L’annuncio della scomparsa venne dato dal suo ex compagno, personaggio anche lui del mondo dello spettacolo, Sergio Japino.

Il 7 luglio si è svolto il corteo funebre con la presenza di tantissime persone comuni oltre a colleghi, partenti e amici. Questa è la dimostrazione di come la Carrà sia riuscita durante la sua carriera a lasciare tanto nel cuore delle persone che l’hanno seguita. Oggi però vogliamo parlare di un particolare davvero molto interessante che dobbiamo assolutamente evidenziare e che riguarda un aspetto privato della sua vita.

La decisione su Raffaella Carrà

Ormai da tempo si parla della casa di Raffaella Carrà che i suoi parenti hanno provato a vendere, a prezzo praticamente dimezzato, ma senza fortuna. Quattro anni a cercare un acquirente che alla fine non è arrivato e con la sensazione che si dovesse prendere una decisione anche sofferta.

I nipoti hanno deciso, come riportato da Oggi, la decisione di togliere la casa dal mercato per ristrutturarla. L’abitazione si trova nel quartiere residenziale di Vigna Clara. Inizialmente la casa era stata messa in vendita a due milioni di euro per poi scendere, visto che non si riusciva a vendere, a 900mila euro. Si tratta di un appartamento di 400 metri quadrati con nove bagni e altrettante camere dal etto, cinque vani, palestra, sala trucco, sauna e piscina.

Il problema è che la casa è un primo piano e anche abbastanza buio che si trova appena sopra il livello stradale. E per questo si starebbe lavorando per cercare di trovare una soluzione per renderla più appetibile sul mercato. Anche perché il rischio di svalutarla ulteriormente è fortemente presente.

Al momento non ci sono altre informazioni per capire come sarà sfruttato al meglio questo spazio, ma sicuramente verranno fatti dei lavori che permettano ai parenti di non perdere il valore. Vedremo se arriveranno altre notizie con la sensazione che qualcosa si potrebbe sbloccare già nelle prossime ore quando potrebbe essere qualcuno della famiglia a parlare.