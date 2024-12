Red Sparrow 2 si farà? Come stanno veramente le cose

La notizia sembra di quelle davvero incredibili ma cerchiamo di capire insieme che cosa sta accadendo per quanto riguarda questo film. Tutti sono entrati in apprensione!

Il film ha lasciato tutti completamente innamorati della storia e dei suoi attori e si vocifera da qualche tempo che a breve verrà girato il secondo episodio, ma é veramente così oppure no? Cerchiamo di capire meglio insieme che cosa potrebbe accadere entro poco tempo.

Il secondo capitolo potrebbe essere un momento davvero epico! Quindi, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere ed andiamo a vedere che cosa sta per accadere.

Arriva Red Sparrow 2? La verità!

Al cinema i film dove c’è un assassino sono sempre molto interessanti. Innumerevoli sono le pellicole di questo genere ma nel 2018 arriva Red Sparrow. Un servizio segreto con delle spie che hanno missioni davvero difficili e pericolose da compiere. Il registra di questo film è Francis Lawrence, lo stesso di Hunger Games.

Il film prende spunto da un romanzo, ovvero, Nome in codice: Diva, scritto da un ex agente dalla CIA Jason Matthews nel 2013. Questo è il primo libro di ben tre dedicato all’agente russo Dominika Egorova. Diplomatici, politici ed agenti segreti vengono messi sotto scasso tramite il ricatto.

E’ stato girato tra Budapest, Londra e Vienna e nel giro di pochissima ha incassato al botteghino ben 151 milioni di dollari! Ma come mai si pensa ad un possibile secondo capitolo? Ovviamente perché il finale è rimasto aperto! Dominika, infatti, confessa di essere la talpa ma dirà tutto solo se potrà tornare in Russia.

Quando sono sul posto delle scambio, Nash è deluso di essere stato tradito dalla donna e lei accusa lo zio Ivan, utilizzando le prove che aveva da quando è arrivata in Ungheria. L’uomo viene ucciso e Dominika rientra in Russia anche con gli onori della presenza di Korchnoi.

Ecco pero’ che riceve una telefonata dove si sente solamente un pianoforte che suona, e lei aveva detto solo a Nash che era il pezzo su cui ha ballato come solista per la prima volta! Il secondo capitolo del film si può basare o su Palace of Treason o The Kremlin’s Candidate.

Al momento però non ci sono conferme di alcun tipo. Il successo ottenuto è stato interessante perché il budget era di 70 milioni e ne ha incassati 151. Ma dove possiamo vedere questo film se non lo abbiamo visto al cinema? Ovviamente sulle piattaforme come Tim Vision, Disney+, Prime Video o Apple iTunes.