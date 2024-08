Resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Arrestato

I poliziotti della squadra volante hanno tratto in arresto un uomo di Latina, classe 1990, che loscorso 5 agosto si era reso responsabile di resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato.

In particolare gli agenti erano intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa dai genitori del ragazzo, che avevano allertato le forze dell’ordine in quanto lo stesso durante una lite, aveva preso a schiaffi il padre e strattonato la madre, peraltro invalida e aveva tentato di buttare giù la porta d’ingresso dell’abitazione.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il ragazzo, a torso nudo ed in evidente stato di agitazione; questi ha iniziato ad avvicinarsi agli operatori proferendo frasi sconnesse e con tono minaccioso rifiutandosi di fornire documenti e declinare le generalità, nonché di seguire gli agenti presso gli uffici per i successivi accertamenti.

Una volta assicurato nell’auto di servizio, il ragazzo ha iniziato a prendere a calci l’autovettura, provocando il danneggiamento del finestrino posteriore e lo sportello del mezzo, tanto da renderlo inutilizzabile per la prosecuzione dei servizi.

Il ragazzo, non nuovo a questi episodi, già in altre occasioni aveva tenuto condotte del genere, tanto che lo stesso era stato destinatario di un provvedimento di Ammonimento del Questore lo scorso 30 luglio.

Dichiarato in arresto, su disposizione del P.M. è stato associato alle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito per direttissima, che si è tenuto questa mattina.