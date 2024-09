Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato cittadino indiano

Nel pomeriggio del 29.08.2024 personale del Commissariato di P.S. di Terracina, traeva in arresto un cittadino indiano indagato per il reato di resistenza e lesioni a P.U..

Nello specifico gli agenti della Volante intervenivano a seguito della segnalazione di una persona, probabilmente straniera, che stava lanciando sassi a pedoni e veicoli in transito in via Stradone della Valle.

Gli operanti giunti sul posto, venivano a loro volta attinti da sassi scagliati da un uomo che tentava di darsi alla fuga.

Con non poca difficoltà il soggetto veniva bloccato e condotto negli Uffici del Commissariato di Terracina, dove però lo stesso reiterava l’atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori che strattonava e afferrava con violenza, sempre nel tentativo di sottrarsi al controllo, tanto che i due poliziotti dovevano successivamente ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terracina.

I due agenti riportavano lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in gg 5 e gg 6.

Tenuto conto di quanto accaduto lo straniero, risultato essere cittadino indiano, veniva tratto in arresto e il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Latina disponeva la celebrazione del processo con rito direttissimo da svolgersi il giorno seguente e a seguito del quale l’arresto veniva convalidato e veniva disposto a carico dell’indagato la misura dell’obbligo di firma.