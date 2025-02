Roma, Gasperini nel mirino di Ranieri come prossimo allenatore

Claudio Ranieri diventerà direttore tecnico nella prossima stagione e starebbe pensando proprio a Gasperini per la panchina della Roma. Che cosa renderebbe tutto questo fattibile.

La Roma si trova in un momento di transizione, con una stagione che è iniziata come peggio non si poteva. E che l’esperienza di Claudio Ranieri sta raddrizzando pur permanendo diverse difficoltà. I giallorossi sono noni in classifica e stanno inseguendo un piazzamento in Europa. C’è una importante serie positiva in campionato, come non accadeva da tempo. Ma la strada da fare è ancora lunga. Intanto però si svolge anche l’Europa League, che vedrà la compagine capitolina affrontare gli spagnoli dell’Athletic Bilbao.

I baschi sono quarti in classifica in Liga, preceduti dalle solite tre Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid. Tra l’altro sono distanti 6 punti dalla vetta, che non sono tantissimi. Ma alla Roma si pensa già al futuro, ed a gettare le basi per quello che sarà l’anno prossimo. Come prima cosa bisognerà evitare la confusione che ha impelagato a Trigoria, e che ha portato a fare scelte di mercato e di altri ambiti a dir poco strampalate. Occorrerà un allenatore di polso, che sia capace a gestire situazioni difficili.

Gasperini, perché sembra più di una idea

Si sa infatti che Claudio Ranieri non sarà più il prossimo mister, pur rimanendo in società con un ruolo dirigenziale. E la sua opinione sarà vincolante per la scelta del prossimo responsabile della guida tecnica della prima squadra Il nome che sta circolando con grande insistenza è quello di Gian Piero Gasperini, che dopo avere reso grande l’Atalanta, vorrebbe cimentarsi con la panchina di una big di fatto. Perché la Roma, pur essendo in difficoltà da qualche anno, è comunque una meta ambita per molti.

E Gasperini è in scadenza di contratto con i bergamaschi il 30 giugno prossimo. Il tecnico di Grugliasco, classe 1958, è stato molto criticato per la cattiva gestione del caso Lookman, che ha visto lo stesso Gasperini criticare il suo giocatore dopo l’eliminazione che l’Atalanta ha subito per mano del modesto Bruges.

Gasp non rinnoverà con l’Atalanta

Il rigore sbagliato dallo stesso Lookman ha portato a delle esternazioni di Gasperini che il nigeriano non ha digerito, spingendo quest’ultimo a sfogarsi sui social. Quel che tutti immaginano ora è che Gasp lascerà la Dea dopo ben nove anni di un ciclo perennemente in crescendo. La società ha vinto la scorsa edizione della Europa League e può contare su un organico sempre competitivo, nonostante almeno una o due cessioni importantissime all’anno. Ed anche le casse societarie sono sempre floride.

Ma forse l’asticella più di così non si può alzare. E Gasperini – che ha fatto capire che probabilmente non rinnoverà con l’Atalanta – potrebbe raccogliere l’ambiziosa sfida chiamata Roma, sapendo anche di potere contare su uno dalle spalle larghe come Claudio Ranieri. Pur non essendo un profilo di primo pelo, il 67enne Gasperini potrebbe comunque garantire un progetto di almeno 3-5 anni capace di risollevare le sorti dei giallorossi.