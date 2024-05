Rubano un’auto fuori ad un bar, denunciati

In data 14 maggio c.a. a Monte San Biagio (LT), a conclusione di specifica attività investigativa scaturita dalla denuncia sporta da un uomo classe 83 residente a Monte San Biagio (LT), i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo (LT), hanno deferito in stato di libertà, per il reato in titolo due cittadini, un uomo e una donna entrambi classe 72 e residenti a San Felice Circeo

I predetti, sono ritenuti responsabili, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, di aver asportato in data 06 maggio c.a., all’esterno di un Bar sulla via Appia, l’autovettura del 41enne. Il veicolo è stato recuperato nel comune di San Felice Circeo (LT) è stata restituita all’avente diritto.