Sabato 18 maggio incontro a Formia con Silvana Severino

In occasione del Maggio dei libri il “Club Napoli del Golfo” inaugura nella sua sede di Formia, in via Rialto ferrovia 12, i suoi eventi culturali.

Sabato 18 maggio alle ore 18 sarà la volta dell’autrice Silvana Severino, docente del Liceo “M.T.Cicerone” che presenterà il libro di racconti “Figli”, edito a fine giugno dalla casa editrice Scatole Parlanti.

Le porte del club saranno aperte a tutti per partecipare all’incontro moderato dal giornalista dott. Sergio Monforte che guiderà il pubblico attraverso le storie e i personaggi ritratti da Silvana Severino.

Una raccolta poliedrica, tredici racconti che inducono la riflessione su molteplici tematiche come il rapporto genitoriale, l’assenza di comunicazione interpersonale, la violenza fisica e psicologica, la ludopatia. L’autrice volge lo sguardo sulla realtà a 360 gradi, senza mai giudicare ma offrendo possibili spunti di salvezza, che occorre saper riconoscere e cogliere.

“Sono molto felice dell’invito ricevuto dal presidente del “Club Napoli del Golfo” dott. Raffaele Manna e dagli altri membri del direttivo; nella mia raccolta Napoli e la napoletanità rivestono un ruolo chiave, per certi versi si potrebbe parlare addirittura di Napoli come personaggio” queste le parole dell’autrice, che sarà la prima a inaugurare il nuovo progetto promosso dal direttivo del club Napoli del Golfo. Una programmazione in linea con gli intenti fondanti di tale associazione che, oltre al sostegno al team calcistico e ad attività ludico ricreative, mirerà anche allapromozione del valore della lettura e del confronto tra scrittori e lettori.