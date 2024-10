Annuncio Hamilton, no al passaggio alla Ferrari: assurdo!

Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota Ferrari nel 2025 ma l’ultimo annuncio ha gelato tutti i tifosi della Rossa: un colpo di scena imprevisto

Il pilota inglese non vede l’ora di avere a disposizione una monoposto competitiva, come ha dimostrato di essere la Rossa in queste ultime uscite, con la doppia vittoria in Texas e Messico. C’è però un parere contrario al suo arrivo a Maranello.

Lewis Hamilton sarà nel bene e nel male il grande protagonista della stagione 2025. Il fenomeno inglese sbarcherà a Maranello con l’intenzione di tornare competitivo per la conquista del titolo mondiale. In questa stagione, nonostante sia all’ultimo atto con la Mercedes, sta tenendo dietro in classifica il compagno George Russell, dimostrando comunque una consistenza in gara non comune. Un sesto posto in graduatoria piloti non può essere però l’ambizione più grande per uno che ha vinto ben 7 titoli e cerca la definitiva consacrazione superando il record di Schumacher.

Di certo la sua scelta di sposare la Rossa sembra poter essere azzeccata, visto che in questo finale di stagione la SF-24 sta mostrando tutto il suo potenziale. Le vittorie in Texas e Messico hanno portato a cinque le affermazioni totali, tre appannaggio di Leclerc e due di Sainz. Il fatto che entrambi i piloti riescano a centrare questi risultati testimonia quando di buono ci sia dal punto di vista tecnico nella monoposto, cresciuta tantissimo dopo gli aggiornamenti portati a Monza.

Flavio Briatore boccia il passaggio di Hamilton alla Ferrari: “Meglio prendere Newey”

Sulla possibilità della Ferrari di conquistare il titolo costruttori si è espresso anche Flavio Briatore, intervistato da Il Giornale. L’imprenditore italiano si sta lanciando sempre di più nella sua attività di ristoratore con il progetto “Crazy Pizza”, oltre ad essere tornato in Formula 1 come superconsulente dell’Alpine. Per Briatore: “La Ferrari deve crederci nella vittoria del titolo, ma credo che alla fine saranno Verstappen e la McLaren a portare a casa i campionati”.

Per quanto riguarda invece l’arrivo di Hamilton a Maranello, l’ex Team Principal della Benetton e della Renault ha un’idea precisa: “Avrei preso cento volte Adrian Newey piuttosto che Lewis“. Poi aggiunge il motivo: “Lui fa la differenza e anche perché la Ferrari aveva un pacchetto piloti molto forte, avrei investito sulla parte tecnica“. Purtroppo c’è un motivo che ha ostacolato la trattativa: “Adrian non voleva lasciare l’Inghilterra, gli piace vivere vicino alla fabbrica con il suo giardino, il suo cane, le sue cose. Non sarebbe stato contento a Maranello”.