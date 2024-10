Il Paradiso delle Signore: clamoroso addio alla serie, l’attore è gravemente malato

L’annuncio arrivato sui social, l’amatissimo attore de Il Paradiso delle Signore lascia il cast a causa di una grave malattia.

Una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno, completamente inaspettata. Stiamo attualmente seguendo su Rai 1 le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Nella puntata in onda oggi sappiamo che Marcello affronterà Armando e gli farà sapere di avere avuto un confronto piuttosto acceso con Umberto. Mimmo, invece, si troverà ad affrontare la vita nel capoluogo milanese che si rivela diversa da quella finora vissuta in Sicilia.

Ma, mentre attualmente vediamo l’attore sullo schermo, è dal suo canale social che apprendiamo la triste notizia che lo riguarda. In particolare, parliamo di Pietro Genuardi, che nella soap in onda su Rai 1 veste i panni di Armando Ferraris. Sul suo profilo IG ha parlato di una grave malattia che lo ha costretto a cambiare radicalmente vita.

Il Paradiso delle Signore, Pietro Genuardi lascia la serie: è gravemente malato

L’annuncio ha sconvolto e commosso tutti. Attraverso un post pubblicato via social, Pietro Genuardi, che nella serie presta il volto al personaggio di Armando, ha fatto sapere che i motivi della sua assenza in quest’ultimo periodo sono derivati da un problema di salute molto grave che lo ha costretto a rallentare e cambiare i suoi ritmi.

“Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo” – ha fatto sapere nelle sue ig stories e in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Al momento, Pietro sta affrontando il secondo ciclo di chemioterapia, e annuncia che nelle prossime puntate i fan della serie non vedranno più Armando. “Resto sempre federe ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima.” – ha scritto.

Un ringraziamento speciale è andato anche al dipartimento di oncoematologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma. L’intero reparto è riuscito a intervenire repentinamente per evitare una pericolosa degenerazione della malattia. Non sono mancate parole d’amore nei confronti della sua famiglia, che in questo momento lo sostengono più che mai.

Dovremo allora abituarci a non vedere per un po’ l’amatissimo Capo magazziniere all’interno della soap, nella speranza che possa farvi ritorno più forte di prima!