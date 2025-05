Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una cosa a 4…. Con Cecilia e…

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sono ai ferri corti? Non ci crederete, ma in questa faida familiare, ci sono di mezzo Stefano De Martino e Ignazio Moser.

Belen Rodriguez in questo periodo è al centro del gossip per via di una presenta lite che avrebbe avuto con sua sorella Cecilia, con cui evidentemente sarebbe ai ferri corti oramai da un po’ di tempo. La cosa sui social è diventata sempre più palese, fino a che non è diventato, senza ombra di dubbio, lo scoop di questa stagione. Adesso però rimane da capire cosa è accaduto, e voci indiscrete hanno rivelato che questa discussione sarebbe avvenuta per via delle loro vite private, o forse dovremmo dire sentimentali.

Infatti, in questa lite tra le due sorelle, c’entrerebbe Ignazio Moser e Stefano De Martino. Tra l’altro, proprio in questi giorni, sui social qualcuno ha ipotizzato una lite anche tra Ignazio e Cecilia, che da un po’ di tempo sono diventati un po’ più distanti, come coppia, dal mondo dei social. Alcuni sarebbero pronti a mettere le mani sul fuoco su una loro crisi, proprio in questo momento in cui si vocifera che Cecilia sia in dolce attesa.

Cosa sta succedendo tra Belen, Stefano, Cecilia e Ignazio?

A dire qualcosa in più su questo scoop è stata Deianira Marzano, la nota blogger che su Instagram raccoglie sempre informazioni riguardo il mondo del gossip. Infatti, in un messaggio pubblicato sui social proprio da Deianira, si legge: “Credo c’entri Stefano De Martino e una vecchia tresca che avrebbe avuto con una conoscente e di cui Ignazio era a conoscenza“. Deianira invece non ha dubbi sul fatto che Cecilia sia sempre fin troppo carina con la sorella maggiore e che questo sarebbe il risultato della crisi che sarebbe esplosa tra le due donne proprio in questo periodo.

Queste voci che stanno circolando e che stanno diventando sempre più insistenti, andrebbero a spiegare anche il motivo per cui Cecilia e Ignazio in questo periodo sembrano così distanti: infatti non è escluso che quanto accaduto potrebbe aver messo in crisi anche la coppia di neo sposi. Al momento queste sono soltanto ipotesi, solo il tempo ci dirà la verità, ma non è escluso che le cose possano sistemarsi prima che arrivi una conferma ufficiale sulle vicende di queste settimane.