Stefano De Martino lascia, indiscrezione sconvolgente in Rai

E se l’idillio tra Stefano De Martino e la Rai finisse? “Tutto è possibile” parafrasando il programma condotto dal ballerino napoletano.

La carriera di Stefano De Martino, da concorrente e poi ballerino professionista ad Amici in poi, è cresciuta in modo esponenziale in pochi anni. Ora il conduttore napoletano riflette sul suo futuro.

Che Stefano De Martino si sia montato la testa è da escludere perché una delle doti più riconosciute al conduttore napoletano è l’umiltà. Tutto quello che ha conquistato da Amici ad oggi, lo ha fatto senza sbracciare o calpestando i suoi colleghi che cavalcano i successi della televisione da molto più tempo di lui.

Piuttosto arriva per tutti, anche all’apice del successo, il momento in cui dovere riflettere sul futuro. Cosa c’è che va e cosa non va, per prendere una direzione costante in vista degli anni che verranno. Stefano conduce con grande successo “Affari tuoi” e “Stasera tutto è possibile”. Sarà davvero contento di ciò che sta facendo?

Stefano De Martino: il suo futuro (forse) è già scritto

Stefano De Martino, indubbiamente, oggi sta vivendo il momento migliore della sua carriera, televisiva e non. Ha iniziato come concorrente di Amici, poi è stato promosso a ballerino professionista, ha girato il mondo nel suo mestiere di ballerino e tornato in Italia per lui si sono spalancate le porte della televisione. Il suo carattere solare e spigliato, con quello stile tipicamente napoletano, ha ricevuto consensi prima di tutti dal pubblico che lo adora, e poi dalla critica. La Rai gli ha dato due grandi opportunità.

La prima è stata la conduzione preserale di uno dei giochi più amati dagli italiani: ha preso il posto di Amadeus, non uno qualunque, al timone di Affari Tuoi. Poi uno degli show più divertenti delle serate della Rai: “Stasera tutto è possibile” dove tra gag e giochi esilaranti, in compagnia di comici del calibro di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, incolla alla tv milioni di spettatori che si divertono dall’inizio alla fine.

E proprio su quest’ultimo programma stanno girando in web delle voci contrastanti. Anche se manca qualsiasi ufficialità, conferma o smentita, secondo l’esperto Roberto Alessi, sembrerebbe che Stefano De Martino voglia concentrarsi solo sui programmi della rete ammiraglia della Rai e dunque escludendo Rai 2. Sembra anche stia lavorando a nuovi progetti di cui ancora non è trapelato nulla. E poi c’è il sogno più grande, anche se Stefano non ne hai mai parlato: condurre il Festival di Sanremo del 2027: “tutto è possibile” no?