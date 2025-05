Stefano De Martino, altro che Belen chi è la nuova fiamma: ha rubato la moglie al famoso attore

Stefano De Martino è finito al centro del gossip per via di alcuni voci che lo vedono protagonista insieme ad una donna molto nota del mondo dello spettacolo: scopriamo insieme di chi si tratta.

Stefano De Martino è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Dopo il successo riscosso con Stasera Tutto è Possibile, ma in modo particolare con Affari Tuoi, oramai si è affermato come conduttore più amato di questo periodo storico della televisione, in cui di presentatori giovani e al contempo famosi e apprezzati, di certo non ce ne sono così tanti. Per molto tempo è stato considerato solo come il marito di Belen Rodriguez, ma oggi piano piano sta riuscendo a costruirsi la sua strada.

La cronaca rosa è sempre stata un punto cruciale della vita di Stefano, già ai tempi quando aveva una relazione con Emma Marrone. Dopo la fine del suo matrimonio con Belen ha fatto del suo meglio per tenere riservato il proprio privato, ma ci sono occhi dappertutto quando si parla di lui ed è oramai un po’ di tempo che circolano voci su una presunta frequentazione con una donna che conoscete molto bene: Rocio Munoz Morales.

Stefano De Martino: nuove voci sul flirt del conduttore di Affari Tuoi

Certo, Rocio Morales è sentimentalmente legata a Raul Bova da tantissimo tempo, sono una coppia molto nota nel mondo dello spettacolo, proprio per questo motivo sembra difficile da credere. Tutto è cominciato quando alcune persone hanno notato dei likes sospetti sotto i post l’uno dell’altro, non sembrano indizi solidi, certo, ma le voci in ogni caso sono diventati sempre più insistenti. Gabriele Parpiglia sarebbe convinto di questo, così come del fatto che Rocio e Raul sarebbero in crisi oramai da diverso tempo.

Sia Stefano che Rocio non hanno mai commentato questi pettegolezzi, eppure lei non ha esitato a smentire le voci riguardo una sua frequentazione con Giuseppe Di Bella, un suo amico di vecchia data, con cui stavano circolando foto che li ritraevano felici e sorridenti. Proprio per questo motivo, in molti si domandano come mai non sia arrivata mai una smentita anche in proposito alle voci che la vedono coinvolta con il conduttore di Affari Tuoi.