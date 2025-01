Affari Tuoi, stop alla messa in onda a febbraio: cosa sta succedendo

Con Stefano De Martino al timone, Affari Tuoi ha superato i record di Amadeus, ma il gioco è destinato comunque a fermarsi a febbraio.

A gennaio 2025, il game-show serale di RAI 1 ha fatto registrare l’ennesimo record di ascolti. E nella giornata del 20, Affari Tuoi ha raggiunto un pubblico che determina un primato assoluto. Con più di 7 milioni di persone, lo show condotto da Stefano De Martino ha sorpassato il precedente record di Amadeus, il quale aveva toccato un audience massimo di 6,5 milioni di spettatori circa.

Anche a livello di share, sembra che nessuno possa attualmente battere il gioco del pacchi. La media delle ultime puntate è del 28%, con punte del 31%. Nell’access time, De Martino non ha concorrenti. E lo stesso Amadeus, passato sul 9, sembra aver alzato da tempo bandiera bianca. Anche Bonolis ha di recente speso parole di lode nei confronti del giovane conduttore di Torre Annunziata.

Febbraio 2025: niente Affari Tuoi su RAI 1

La RAI sa dunque di avere in mano un grande presentatore e un programma che, dopo più di vent’anni (la prima edizione risale al 2003), continua a intrigare il pubblico e a raggiungere risultati esaltanti in termini di ascolti. Ciononostante, a febbraio 2025, Affari Tuoi si fermerà. E il motivo di questo stop è facilmente intuibile. Il palinsesto della rete andrà incontro a una piccola rivoluzione. Cosa che, molto probabilmente, spiazzerà il pubblico più abitudinario. Affari Tuoi, in questo senso, è il programma che pagherà il prezzo più caro.

La programmazione RAI cambierà durante il Festival di Sanremo 2025. E le novità riguarderanno appunto la messa in onda di Affari Tuoi. Lo show serale condotto da Stefano De Martino non andrà infatti in onda per lasciar spazio alle serate della kermesse musicale.

Dunque, dall’11 al 15 febbraio, la RAI ha già deciso di fermare le puntate di Affari Tuoi: quello spazio servirà a introdurre il Festival. Di conseguenza, la fascia dell’access prime time non sarà occupata da De Martino. E il conduttore campano non sarà in onda neppure su RAI 2 con la terza puntata di Stasera tutto è possibile, dato che il varietà tornerà dal 18 febbraio nella fascia serale.

La RAI ha già comunicato che non ci saranno modifiche per ciò che concerne la messa in onda de Il Paradiso delle signore 9: la soap continuerà ad andare regolarmente in onda per tutta la settimana. Quanto a Domenica In, con Mara Venier, di domenica pomeriggio, è anche quest’anno prevista una puntata speciale dal Teatro Ariston di Sanremo, il giorno dopo la finale della kermesse canora.