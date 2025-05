Lautaro, ansia Inter: basta poco e la stagione è finita

La stagione di Lautaro Martinez potrebbe essere davvero al capolinea dopo l’infortunio subito ieri nella partita contro il Barcellona.

La semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter si è conclusa con un pirotecnico 3-3, ma questa mattina a tenere banco in casa nerazzurra non è tanto il risultato quanto l’allarme infortunio che coinvolge Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Non sono notizie buone quelle che filtrano dall’infermeria nerazzurra e l’ansia cresce sia per il finale di campionato, dove ora l’Inter è costretto alla rincorsa nei confronti del Napoli, ma soprattutto per il ritorno di Champions League, che sarà martedì a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro si sottoporrà ad esami strumentali tra oggi e domani per determinare l’entità del problema.

Cosa è successo a Lautaro Martinez

Il volto del capitano nerazzurro ieri sera, nel momento in cui lo abbiamo visto fermarsi al centro del campo, era davvero eloquente: un calciatore si rende conto immediatamente dell’entità di un problema fisico e visto che ormai siamo a maggio, non è anche da escludere che per Lautaro Martinez questa stagione calcistica possa essere giunta al capolinea.

Speriamo di no, ma è quello che temiamo e che teme anche Simone Inzaghi, che ieri sera in conferenza stampa ha espresso tutta la sua preoccupazione: “Sarà difficilissimo recuperare Lautaro per il ritorno. Martedì sarà già una finale per noi”. L’allenatore nerazzurro è anche consapevole di aver dovuto impiegare troppo il suo capitano negli ultimi match, in cui è apparso combattivo, pur non riuscendo a trovare il gol.

Nel frattempo, la prestazione dell’Inter al Camp Nou è stata comunque positiva sul piano del gioco e dell’orgoglio: i nerazzurri sembrano in Champions League un’altra squadra, ben più risoluta di quella che vediamo in campionato o che abbiamo visto in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. I recuperi di Thuram e Dumfries hanno poi dimostrato quanto questi due giocatori siano mancati ultimamente.

Quanto sarà costretto a fermarsi Lautaro Martinez

Alle buone notizie, fanno da contraltare quelle che riguardano Lautaro, un elemento imprescindibile per l’equilibrio e la pericolosità offensiva della squadra. La sua eventuale assenza non solo complicherebbe i piani per la sfida contro i catalani, ma rischia di avere ripercussioni anche in campionato e in Coppa Italia, dove l’Inter è attesa da impegni fondamentali contro Verona e Torino.

Si tratta di due partite contro formazioni che hanno ancora poco da chiedere al campionato: nel primo caso, gli scaligeri hanno sette punti di vantaggio sulla terzultima piazza, ma visto l’andazzo nelle retrovie, potrebbero bastare e avanzare per una salvezza tranquilla, nel secondo caso i granata la salvezza l’hanno già raggiunta e col Napoli tutto sono apparsi tranne che propositivi.

Incubo stagione finita?

Tornando a Lautaro, il quadro clinico attuale suggerisce che si tratta di un problema muscolare che, se confermato, potrebbe richiedere un recupero di almeno due settimane. Potrebbe tornare alla penultima di campionato contro la Lazio, ma non è da escludere che l’entità dell’infortunio risulti ancora più grave e questo vorrebbe dire che per lui il rientro sarà per il Mondiale per club, a metà giugno.

In un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, la perdita di un leader come Lautaro è una mazzata psicologica e tattica. La speranza dell’ambiente interista è che gli esami possano restituire un verdetto meno grave del previsto, ma l’ansia è palpabile: basta poco, e la stagione dell’argentino potrebbe essere già finita.