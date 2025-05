Amadeus se ne va… e Giovanna resta senza parole

Amadeus ha lasciato la Rai solo un anno fa: nel corso di questi mesi ne sono state dette tante, proprio per questa ragione il famoso presentatore ha deciso di rompere il silenzio.

Un addio che ha fatto discutere quello di Amadeus alla Rai: a distanza di un anno, ancora se ne parla. Questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché arrivava da cinque anni di successo con il Festival di Sanremo che lo avevano portato a diventare davvero amatissimo agli occhi del pubblico. Ragione per cui, quando ha dichiarato che avrebbe lasciato la Rai, i telespettatori non hanno decisamente preso bene questa notizia.

Sul suo addio alla Rai tutti hanno espresso un parere differente, molto spesso è stato accusato di essersi montato la testa o di aver deciso di andare a Discovery perché gli avrebbero offerto più soldi. C’è da dire che Amadeus, pur essendo un conduttore molto famoso, solo negli ultimi anni si è ritrovato al centro del gossip e del chiacchiericcio generale, non era abituato eppure ha sempre affrontato tutto a testa alta, infatti al settimanale Oggi, Giovanna ha dichiarato che è stato proprio lui ad aiutarla in questa fase così complicata.

Amadeus: la verità sul suo addio alla Rai

“Ama mi ha insegnato a farmele scivolare addosso. È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa” ha raccontato Giovanna, spiegando di non aver mai preteso qualcosa in più né da suo marito né dalla Rai, che in tutti questi anni è stata la loro casa. “Il mio sogno è sempre stato quello di fare la ballerina e l’ho realizzato, ho ballato in teatro e in televisione. Con il tempo le priorità sono cambiate e ho deciso di dedicarmi alla mia famiglia“. Non ha messo di certo il lavoro in secondo piano, ha continuato a fare quello che le piace, ma ad oggi essere madre è il ruolo più impegnativo e al contempo soddisfacente che abbia mai ricoperto.

Dunque la decisione di Amadeus di andare via è stata soltanto sua, Giovanna non lo ha influenzato in alcun modo, ma solo sostenuto in quanto moglie e persona che lo ama, in questa nuova fase della sua vita e della sua carriera come conduttore televisivo.