Sanremo 2025 Carlo Conti annuncia il suo ritorno: era stato tagliato fuori da Amadeus

Carlo Conti annuncia un ritorno al Festival di Sanremo 2025, un artista che era stato tagliato fuori da Amadeus. Ma di chi si tratta?

Parliamo di un personaggio davvero molto amato che potrebbe essere pronto a partecipare nuovamente alla kermesse della musica italiana.

Stasera il direttore artistico della kermesse della musica italiana si è lasciato andare a una battuta che fa capire molto del suo progetto per i prossimi anni. Pare avere in mente la volontà di riabilitare un personaggio davvero molto interessante che però da un po’ di tempo è finito fuori dai radar per un suo gesto. Ma di chi si tratta?

Diventa molto interessante approfondire il discorso e capire se arriverà una risposta da parte del cantante che ha dimostrato di essere un talento anche se si è reso protagonista, proprio a Sanremo, di un gesto che non ci potevamo aspettare e che ha fatto arrabbiare molte persone. E Conti ha fatto capire che per lui le ruggini del passato sono sicuramente dimenticate e lasciate alle spalle anche perché lui non era presente a quell’evento.

Carlo Conti apre le porte all’artista

Dopo l’esibizione di Lucio Corsi e Topo Gigio c’è stato un momento di ilarità. Carlo Conti, direttamente dal palcoscenico del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025, ha invitato i co-conduttori di questa serata Mahmood e Geppi Cucciari e scherzato con loro in merito alla potenza dell’autotune.

I tre si sono messi a scherzare con Carlo Conti che ha fatto anche un simpatico annuncio, su spunto della Cucciari, stile arrivo del treno in stazione. In più è stato commentato un paio di volte anche come Topo Gigio abbia cantato un pezzettino di Brividi con grande personalità.

Con quella canzone Mahmood aveva vinto Sanremo insieme a Blanco, che ricordiamo tutti essersi reso protagonista di un episodio spiacevole durante uno degli ultimi Festival devastando a calci, durante l’esibizione, i fiori sopra al palcoscenico del Teatro Ariston

Mahmood stesso fa una battuta specificando che probabilmente, dopo stasera, Blanco lo odierà per come è stata storpiata Brividi. A quel punto prende il microfono Carlo Conti specificando: “Voglio fare un appello a Blanco che ha scritto diverse delle canzoni in questa edizione sul palcoscenico. Sarò felice di vederlo tornare presto su questo palcoscenico”.

E così è chiusa la storia dei fiori presi a calcio sul palcoscenico, probabile dunque che tornerà sul palco in una delle prossime edizioni della kermesse sempre guidate da Carlo Conti.