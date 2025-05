Addio a Carlo Conti: arriva la notizia che fa piangere tutti

Questo è stato sicuramente l’anno di Carlo Conti: il successo ottenuto al Festival di Sanremo, gli ha permesso di essere riconfermato come direttore artistico per il prossimo anno. Ma cosa sta succedendo in queste ore?

Nessuno avrebbe mai immaginato che qualcuno sarebbe riuscito a superare i record di Amadeus, eppure Carlo Conti è riuscito a fare addirittura di meglio con la schiera di cantanti che ha messo insieme. Infatti ha registrato ascolti che hanno fatto invidia a tutti, proprio per questo motivo la Rai non ci ha pensato due volte a proporgli di essere alla guida anche del prossimo Festival di Sanremo.

Se da una parte c’è il piacere e l’onore di essere voluto così tanto alla guida di un Festival di una tale importanza, dall’altra c’è una importante consapevolezza: Sanremo non è una passeggiata, ci sono tante aspettative da parte dei milioni di telespettatori che lo seguono e quella settimana in sé è un vero e proprio frullatore che ti fa arrivare alla fine di quella settimana stremato come non mai. Forse proprio per questo motivo non ha ancora confermato la sua presenza.

Carlo Conti: “Magari faccio solo la direzione artistica”

“Vediamo. Magari posso fare solo la direzione artistica e non la conduzione” sono state queste le parole che ha detto durante l’ultima conferenza di stampa che ha avuto luogo al Festival e, da quel momento, si è chiuso nel suo silenzio per riflettere a lungo su cosa fare, magari raccogliendo anche il sentiment del pubblico da cui ha ricevuto numerose critiche per via della sua rigidità nel rispettare secondo per secondo la scaletta. Gli ascolti sono importanti, certo, ma il pensiero del pubblico lo è altrettanto, pubblico che in questo periodo sta promuovendo conduttori molto più giovani che potrebbero prendere il suo posto almeno in questo ruolo.

Al momento tra i più gettonati ci sono sicuramente Alessandro Cattelan e Stefano De Martino, quest’ultimo in modo particolare sta vivendo, senza ombra di dubbio, il suo momento d’oro. Infatti lo stiamo vedendo alla conduzione di Affari Tuoi, con cui sta riscuotendo un successo clamoroso, e da poco ha detto addio al suo pubblico di Stasera Tutto è Possibile, proprio per lanciarsi in nuove avventure televisive. Sanremo potrebbe essere il prossimo passo? Questo ovviamente lo scopriremo solo con il tempo.