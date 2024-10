Uomini e Donne, Gemma interviene e attacca Mario: “Pessimo”, cosa è successo

A Uomini e Donne interviene Gemma: la dama non approva il comportamento di Mario che considera pessimo, ecco cosa ha detto.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda, come di consueto, questo pomeriggio su Canale 5. Riprendendo le dinamiche della puntata precedente, Maria ha fatto accomodare a centro studio Gemma che questa volta aveva finalmente qualcosa di bello da raccontare. Grazie alla conoscenza del cavaliere Fabio, che si dice molto preso, la dama sembra aver ritrovato il sorriso. Ad accorgersi di questa felicità è in realtà tutto lo studio che vede la Galgani serena e spensierata.

Chiuso il capitolo Gemma-Fabio, Maria decide di aprire un’altra questione, questa volta decisamente spinosa poiché riguarda il fatidico ‘triangolo’ formato da Mario, Margherita e Morena. Nei confronti delle due dame, il partenopeo non si è dimostrato molto propenso a continuare la loro frequentazione anche lontano dalle telecamere.

Di Margherita, nella puntata precedente, aveva detto di non aver apprezzato il suo volersi mettere in mostra quando si era trovata in pubblico, in sua compagnia; mentre con Morena sembra che oltre un’attrazione fisica il cavaliere non senta nulla di più. A quel punto però, in studio interviene anche Gemma che dice la sua sul comportamento di Cusitore.

Uomini e Donne, Mario chiude con Morena e Margherita ma Gemma interviene

Ampio spazio è stato dedicato a Mario Cusitore che ha avuto un acceso confronto con le due dame con cui aveva avviato una conoscenza, Margherita e Morena. Nella precedente puntata, il napoletano aveva lasciato intendere di non avere molta voglia di continuare la frequentazione con le due, e nella puntata odierna la cosa è stata confermata.

Tuttavia, il comportamento di Cusitore non ha ricevuto grandi applausi e non ha incontrato l’approvazione dei due opinionisti e delle due dame. Tutti hanno allora finito per etichettare Mario come un abile seduttore. A sua discolpa, il cavaliere ha ammesso di non essersi sentito coinvolto quando era in loro compagnia.

Motivo per il quale avrebbe poi deciso di interrompere queste frequentazioni: “Mentalmente non vengo coinvolto” – ha detto, spiegando di cercare qualcosa che lo faccia sentire ‘irrequieto’. Non avendo sentito queste sensazioni, la sua decisione è stata obbligata. Tina gli risponde: “Io ti trovo così squallido’ – a quel punto anche Gemma ha voluto esprimere il suo pensiero.

“Basterebbe che tu portassi un po’ di sentimento, un po’ di emozioni in quello che stai raccontando perché stai dando proprio un’immagine pessima, chiaramente. Già sappiamo come sei. Io non voglio colpevolizzare loro” – riferendosi a Morena e Margherita – “Ovviamente ognuna di loro si sente la prescelta, può darsi che una ci speri; però tu proprio… io mi dissocio completamente dal tuo comportamento” – ha concluso la dama.