Sai che i semi di anguria possono diventare un golosissimo snack? Ecco come fare

L’anguria è un frutto estivo incredibile. Persino la sua buccia e soprattutto i suoi semi possono essere conservati. I secondi possono addirittura diventare degli snack golosi e salutari. Come? Te lo svelo subito.

Quando gustiamo una fresca fetta d’anguria in estate, la tentazione è sempre quella di togliere e buttare via i semi. Ma pochi sanno che quei piccoli scarti possono trasformarsi in uno snack sano, gustoso e sorprendentemente nutriente.

Sì, hai capito benissimo. Proprio i semi, quelli che buttiamo sempre. So che probabilmente quest’affermazione ti avrà lasciato di sasso e che ti starai chiedendo che cosa dovresti farne, immaginando che il loro sapore sia pessimo. Lascia fare a me, ti svelo qualche piccola chicca.

Perché trasformare i semi di anguria in un golosissimo snack estivo

I semi di anguria, una volta essiccati e tostati, sono una vera miniera di proteine vegetali, grassi “buoni” (soprattutto acidi grassi mono e polinsaturi), magnesio, zinco, ferro e vitamine del gruppo B. Contengono inoltre fibre che aiutano la digestione e offrono un buon senso di sazietà.

Insomma, un modo per mangiare uno snack crunchy e sfizioso ma dietetico. Anche perché ovviamente sono molto, molto poco calorici. Spiegato questo, passiamo adesso al procedimento.

Come fare

Il procedimento per trasformare i semi in uno snack è semplice, ma richiede un po’ di pazienza nella fase iniziale. Dopo aver mangiato l’anguria, raccogli i semi e sciacquali bene sotto l’acqua corrente per eliminare ogni residuo di polpa. Poi stendili su un canovaccio o della carta da cucina e lasciali asciugare completamente: possono volerci dalle 12 alle 24 ore a temperatura ambiente.

Lo so, ti sembrerà tanto tempo, ma ti assicuro che ne varrà la pena. Una volta asciutti, preriscalda il forno a 160°C. Disponi i semi su una teglia rivestita con carta forno, cercando di distribuirli in modo uniforme. A questo punto puoi condirli come preferisci: un filo d’olio d’oliva e un pizzico di sale sono sufficienti per esaltare il loro sapore naturale. Vuoi renderli più dolci? Aggiungi al tutto un pizzico di zucchero di canna e di cannella. Li preferisci salati? Paprika e aglio in polvere. In ogni caso, poi, infornali per una ventina di minuti e lascia che si tostino.

Come hai visto, trasformare i semi di anguria in un golosissimo snack è estremamente facile. Puoi sgranocchiarli da soli come snack, oppure usarli come topping per insalate, zuppe, yogurt o porridge. Io li metto sempre nel mio yogurt greco e sono buonissimi!