Salah torna in Serie A a giugno: ennesimo colpo da maestro del dirigente

Un club di Serie A potrebbe farsi avanti per la stella del Liverpool Mohamed Salah. L’egiziano ha ormai annunciato il suo addio a zero.

Momo Salah ha rivelato ufficialmente di non essere pronto a rinnovare con il Liverpool: a giugno 2025, l’egiziano si libererà a zero. Da tempo si parla di un possibile passaggio in Saudi Pro Ligue, con qualche club saudita pronto a ricoprirlo d’oro. Si è però parlato anche di un interesse mai sopito da parte del PSG. Molto più complicato è pensare che Salah possa tornare in Serie A, laddove la sua carriera è esplosa con le maglie della Fiorentina e della Roma.

Nonostante l’età, Salah potrebbe dare ancora tanto al campionato italiano. L’egiziano continua a giocare ad altissimi livelli e a fare la differenza, tanto che ad Anfield sono tutti preoccupati rispetto alla possibilità ormai ufficializzata di una sua uscita a zero a fine stagione.

C’è anche chi sostiene, tuttavia, che rivedere Mohamed Salah in Serie A possa essere molto di più di una romantica suggestione. Lo stesso Salah, infatti, potrebbe voler giocare un altro paio di stagioni ad alto livello, in un campionato che ha amato, prima di accettare una proposta milionaria in Arabia Saudita o negli USA.

Con i Reds, Salah ha ampiamente dimostrato di essere un campione nel pieno della sua forza atletica e tecnica, e ci sarebbero dunque varie squadra italiane pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Il problema principale è l’ingaggio. In Premier, l’egiziano prende più di 11 milioni di euro a stagione come base fissa. Uno stipendio che, allo stato attuale, nessuna squadra di A può permettersi. I giocatori più pagati in Italia sono Vlahovic e Lautaro. Solo questi due nomi riescono a sfondare la soglia psicologica dei 10 milioni di ingaggio.

Il ritorno in Serie A di Momo Salah: la squadra interessata

C’è chi ipotizza un interessamento da parte del Milan. I rossoneri potrebbero puntare al grande sforzo economico per poter aggiungere alla rosa un attaccante di grande qualità ed esperienza per così aumentare la forza del loro reparto avanzato. Le valutazioni di base saranno anche in questo caso principalmente di natura economica, dato che a Milano nessuno mette in dubbio il fatto che l’egiziano possa essere importante nell’undici titolare di Paulo Fonseca.

Secondo altre voci, dietro Salah potrebbe esserci anche l’Inter. Il club nerazzurro, da sempre abile con gli affari a zero, potrebbe dunque provare a trattare Salah del Liverpool come free-agent. Il primo obiettivo della dirigenza dell’Inter è ancora Jonathan David, un altro attaccante da poter prendere a zero. Ma qualora la concorrenza per arrivare al canadese dovesse dimostrarsi troppo agguerrita, i nerazzurri potrebbero anche spostarsi sull’ex Roma.

Sappiamo che Oaktree non è propenso a investire sugli ultra-trentenni: i nuovi proprietari dell’Inter preferiscono spendere cifre ridotte per giovani dall’ingaggio basso e facilmente rivendibili. I nerazzurri, anche per questioni di bilancio, non dovrebbero poi essere in grado di sostenere le pretese di ingaggio dell’egiziano. Ma non è escluso che Salah possa decidere di abbassarsi lo stipendio proprio per tornare in Serie A.

Marotta, che è un maestro in certe contrattazioni, potrebbe essersi già mossa in sordina, puntando proprio sul desiderio dell’egiziano di tornarne in Italia. Il presidente nerazzurro non dovrà, però, convincere solo l’esterno e il suo entourage ma anche la proprietà americana del proprio club.