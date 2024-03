Salute e la sicurezza lavoro, sanzione di 8000 euro per una ditta

Nel corso del pomeriggio del 13 marzo c.a. a Scauri di Minturno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di specifico e mirato servizio per fronteggiare irregolarità edilizie, unitamente alla Polizia Locale e a personale del Dipartimento di Prevenzione Servizio S.P. E S.A.L. della ASL di Latina, distaccamento di Minturno, durante un controllo di un cantiere edile in località Marina di Minturno, hanno sanzionato amministrativamente, per i reati concernenti la salute e la sicurezza lavoro, una donna classe 74 originaria della provincia di Roma, ma residente a Minturno (LT), titolare della ditta che si occupava dello svolgimento dei lavori edili di ristrutturazione dell’immobile.

Le summenzionate violazioni amministrative sono state complessive di euro 8.000 circa, che laddove non oblate comporteranno il deferimento in stato di libertà della stessa.