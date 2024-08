Salvataggio in mare di una donna da parte di un militare dell’Arma dei Carabinieri

Il 29 agosto 2024, alle ore 10.30 circa, in Fondi, Via Flacca, presso uno stabilimento balneare della zona, un appartenente all’Arma dei Carabinieri, Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Volo dell’Arma con sede a Pratica di Mare, libero dal servizio, mentre si trovava sulla battigia scorgeva in acqua, in evidente difficoltà, una donna che stava annegando. La signora, tempestivamente soccorsa dal militare è stata portata a riva dal militare ove le sono state praticate alcune manovre per far rilasciare l’acqua che aveva ingerito. Personale del 118 intervenuto successivamente ha provveduto a trasportare la malcapitata presso l’Ospedale Fiorini di Terracina, in codice giallo, non in pericolo di vita.

Il contesto generale della vicenda lascia indurre che se non ci fosse stato l’intervento del militare la signora sarebbe sicuramente annegata.