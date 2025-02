Sanremo 2025, cachet di Carlo Conti rivelato in diretta: sfugge per sbaglio alla co-conduttrice

Al Festival di Sanremo 2025 sfugge anche una rivelazione sul cachet di Carlo Conti, la co-conduttrice si lascia andare a uno scivolone.

Come ogni anno diventa curiosità attesissima dal pubblico la possibilità di scoprire qualcosa in più sui guadagni dei protagonisti della kermesse.

Non sono stati resi noti i profitti incassati dai personaggi che formano il cast della kermesse della musica italiana, anche se girovagando su internet qualche informazione si può trovare. Nonostante questo non ci possono essere delle certezze su quelli che sono i cachet anche se ogni anno diventa l’argomento centrale dei discorsi sui social network del pubblico.

C’è chi parla di circa 500mila euro percepiti da Carlo Conti che però rimane, da gentiluomo, molto riservato su queste cose senza ovviamente ostentare ricchezza. Non ci aspettavamo però di vedere improvvisamente fare uno scivolone a Katia Follesa proprio sul gigantesco cachet di Carlo Conti che è di fatto quello che guadagna di più alla kermesse della musica. E voi che state seguendo il Festival di Sanremo ve ne siete accorti? Andiamo a scoprirlo insieme.

Katia Follesa e il cachet di Carlo Conti

Katia Follesa è stata protagonista di una battuta nei confronti del cachet di Carlo Conti che improvvisamente è arrossito e ha voluto cambiare discorso. Ma facciamo un passetto indietro, tutto inizia quando sul palcoscenico del Teatro Ariston del Festival di Sanremo arrivano i Duran Duran.

Simon Le Bon si rende protagonista di un’esibizione leggendaria, ma fa sorridere anche dopo. Katia Follesa gli chiede la mano, giocando sulla vecchia passione delle giovanissime nei suoi confronti negli anni ottanta. Simon dice che non può accettare perché è sposato, ma comunque alla fine da un bacio a stampo alla Follesa.

Nei minuti seguenti la Follesa scherza su questo particolare, sottolineando diverse volte di essere stata molto vicina proprio a Simon Le Bon. Alle battute partecipa anche Carlo Conti che cerca di rimanere serio e sorride. Sono diversi i siparietti prima di arrivare a una situazione che sicuramente non ci saremmo mai aspettati.

Poi Katia all’improvviso se ne esce: “È vero Carlo che donerai il tuo cachet per il viaggio di nozze mio e di Simon?”. Con autoironia e simpatia però sorvola su questo momento e cambia discorso, ma ai fan non sfugge questo momento e sui social network ripartono le polemiche legate ai leggendari cachet di Sanremo. E chissà che andando avanti con la serata proprio la Follesa non farà qualche altra battuta del genere. Non possiamo di certo escluderlo.