Sanremo 2025, sul palco anche una star di Don Matteo: fan in visibilio

L’annuncio è di quelli che ti lasciano senza parole. Ecco chi vedremo a breve al Festival di Sanremo. Un nome che nessuno si aspettava.

Mancano poche settimane all’inizio di questa nuova edizione per quanto riguarda la kermesse canora e sappiamo bene che è tutto completamente rivoluzionato rispetto agli anni precedenti. In passato, e per varie edizioni, abbiamo visto Amadeus al timone che faceva ascolti incredibili. Quest’anno il suo posto è stato preso da Carlo Conti.

Ma chi ci sarà con lui sul palco? In queste ore sono stati fatti dei nomi al quale non crederesti mai. Andiamo a vedere di quali si parla e soprattutto chi arriva dall’amatissima fiction di Don Matteo.

Una star che ci lascia senza parole a Sanremo 2025

Mancano meno di due mesi al nuovo Festival di Sanremo, il quarto per Carlo Conti. Andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Ma chi vedremo prima dell’inizio vero e proprio, ovvero al Prima Festival, la striscia di 5 minuti? Ben tre nomi molto importanti, parliamo di Bianca Guaccero, che ha appena vinto Ballando con le stelle, Gabriele Corsi ed una star di Don Matteo, Maria Sole Pollio.

Tre volti super freschi che ci faranno andare nel dietro le quinte della kermesse musicale con interviste veloci e divertenti. Ma cosa sappiamo sulla star della fiction Rai? Maria Sole è nata a Napoli nel 2003 ed ha debuttato da giovanissima, parliamo del 2011, in una serie televisiva per poi avere la conferma con il grande pubblico di Don Matteo nel 2018.

Lo stesso hanno è alla conduzione con Alan Palmieri di Battiti Live ed Elisabetta Gregoraci. Intanto la sua carriera prosegue a gonfie vele è anche attiva nel mondo della radio. Maria Sole ha recitato anche in vari film, come nella commedia con Leonardo Pieraccioni “Se sono rose” ed ha scritto, nel 2020 un libro “Oltre”.

Di recente si è affermata alla radio in programmi come “105 Loves Music”. Per quanto riguarda la sua vita privata è molto riservata. Il suo canale Instagram è super seguito ed ha ben 1,4 milioni di follower. Tempo addietro aveva confermato una relazione con Marco Salvaderi, ovvero il batterista italo-svizzero del gruppo Room9.

Non ci sono altri dettagli, quindi probabilmente il loro amore prosegue a gonfie vele e poi si seguono ancora su Instagram! Quindi per il momento non ci resta che attendere il Prima Festival per conoscere meglio Maria Sole e vedere come si trova, nuovamente, nelle vesti di conduttrice ma davanti ad un pubblico grandissimo come quello del Festival di Sanremo.