In data 31 luglio c.a. a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, in esito a una mirata attività di indagine, deferivano in stato di libertà, per il reato di furto con destrezza, una cittadina rumena classe 2003 residente a Nettuno (RM), ritenuta responsabile del furto di una collana in oro strappata dal collo di un cittadino classe 84, residente a Ceccano (FR) in data 29 giugno c.a. a Sabaudia (LT)