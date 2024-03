Scontro tra auto e scooter, due feriti

Nella giornata del 17.03.2024 nella giurisdizione della CompagniaCarabinieri di Formia, si sono registrati diversi sinistri stradali in cui sono stati impegnate le diverse forze di polizia presenti sul territorio. In particolar modo i militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta hanno proceduto ai rilievi foto-planimetrici del caso per un incidente verificatosi in Gaeta sulla SR 2013 Flacca, incrocio Via Canzatora, in cui, per cause in corso di accertamento, due veicoli, uno scooter 125 e un’autovettura berlina – condotti il motociclo da un giovane del luogo che trasportava un passeggero, l’altro proveniente dal frusinate – collidevano uno contro l’altro, finendo il mezzo a due ruote rovinosamente a terra. Per i due ragazzi in sella, rimasti feriti nell’impatto, sono dovute occorrere le opportune cure sanitarie presso il Pronto Soccorso di Formia, mentre il personale Arma seguitamente ai rilievi effettuati e al ripristino della viabilità, ha prontamente richiesto gli accertamenti del caso per verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti dei relativi conducenti i mezzi coinvolti.