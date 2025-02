Se fotografo degli sconosciuti posso pubblicare la foto sui social? La Legge parla chiaro: non dimenticarlo mai

Se fotografo una persona che non conosco poi posso pubblicare l’immagine sui social network? Non dimenticarlo mai, perché la legge parla chiaro.

In tempi in cui la condivisione è diventata all’ordine dei giorni, grazie a internet, ci sono molte cose che possono rischiare di portarci a prendere anche delle multe piuttosto pesanti. La presenza di una fotocamera su ogni smartphone ci permette di fare foto in qualsiasi momento anche nei luoghi pubblici. Molto spesso capita di veder finire persone che non conosciamo all’interno dei nostri scatti e senza farci caso finiamo a volte per condividerli senza una loro autorizzazione.

Sono in molti quelli che si interrogano se questa pratica sia illegale oppure se sia concessa e normale. E oggi, proprio per evitare multe e situazioni spiacevoli vogliamo evidenziarvi, con ogni minimo particolare, i particolari che ci propone la legge. In questo senso, come capita spesso, non ci sono dubbi e ricordiamo che la legge non ammette ignoranza.

Questo vuol dire che se non conosciamo un regolamento non siamo ovviamente esentati dal rispettarlo. Ora però andiamo a vedere cosa dice il regolamento nel particolare per cercare di evitarvi problemi e svelarvi come ci si dovrebbe comportare.

Fotografare gli sconosciuti e condividere lo scatto sui social è legale?

La legge è molto precisa per quanto riguarda gli scatti che avvengono in pubblico e anche sulla loro possibile condivisione sui social network. Ci sono però dei cavilli che devono essere analizzati in ogni minimo dettaglio.

Fotografare persone di qualsiasi età che si trovano in un luogo pubblico è assolutamente legale. Nessuno può impedirti di fare una foto tirando in ballo la privacy. Ciò che invece è assolutamente vietato e che rischia di esporci a un rischio di pesanti sanzioni è di condividere le foto senza il consenso della persona che ci troviamo davanti.

Esistono delle eccezioni in cui le foto però si possono pubblicare e cioè quando ci troviamo in alcune circostanze. Per esempio si possono fare quando è in scena una manifestazione pubblica o ci troviamo in luoghi pubblici pieni di persone. Si possono pubblicare poi immagini di personaggi pubblici a meno che non sia lesiva della loro dignità.

È concesso anche se non si vede il viso, se serva per usi di giustizia o polizia e per scopi didattici, culturali o scientifici. Va inoltre evidenziato qual è lo scopo per cui viene utilizzata l’immagine e se è utilizzata in un contesto di pubblicazione.