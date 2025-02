Se il tuo frigorifero è così allora stai buttando soldi senza saperlo: ecco cosa devi cambiare

Il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici che non possono mancare in una casa. Spesso, però, viene utilizzato male e diventa cagione di sprechi di energia e di conseguenza di denaro. Perché? Scopriamolo.

Negli ultimi anni si è parlato sempre di più di un tema ormai diventato importantissimo: il risparmio. Siamo tutti diventati più consapevoli delle nostre spese a causa del vertiginoso aumento dei costi delle bollette.

Proprio per questo potrebbe esserti utile sapere che potresti star spendendo più del dovuto per il tuo frigorifero. Il motivo? La temperatura a cui lo hai impostato. Ebbene sì, questo fattore è molto importante se ci tieni a risparmiare il più possibile sulla tua bolletta. Scopriamo perché.

Perché il tuo frigorifero non deve mai essere troppo freddo

Un frigorifero troppo freddo può sembrare una buona idea per conservare meglio gli alimenti, ma in realtà ha diversi effetti negativi. Il primo è proprio tra cui un maggior consumo energetico (con conseguente dispendio di denaro) e il deterioramento accelerato di alcuni cibi.

Addirittura, secondo gli esperti ogni grado in meno rispetto alla temperatura ottimale può portare ad aumento dei consumi che va dal 5% al 10%. Se il termostato è impostato su 1°C o addirittura meno l’efficienza del tuo frigorifero diminuirà con tutte le conseguenze del caso. Quanto abbiamo appena scritto vale non solo per il frigorifero, ma anche per il tuo freezer.

Come abbiamo già accennato, inoltre, alcuni cibi soffrono le temperature troppo basse. Tra questi figurano: le verdure a foglia verde (come l’insalata), i pomodori, i formaggi freschi e le uova, che tendono ad assorbire facilmente l’umidità. A questo punto, potrebbe venirti spontaneo chiedere: qual è la temperatura ideale per il mio frigorifero o freezer? Niente paura, a breve te la svelerò.

La temperatura ideale per il frigorifero e per il congelatore: ecco qual è

La temperatura che garantisce il minore dispendio di energie e per il denaro è ovviamente diversa tra frigorifero e congelatore. Nel primo caso deve essere tra i 3°C e i 5°C compresi. Nel secondo, invece, è di circa -18°C. Oltre ad assicurarsi che frigorifero e congelatore siano alla loro temperatura ideale, accertati che la loro porta sia sempre chiusa e che la guarnigione funzioni correttamente. Qualora questa sia difettosa, infatti, il vano potrebbe non chiudersi come dovrebbe, causando l’ingresso di aria calda e facendo sì che l’efficienza del frigorifero peggiori.