Se la stufa a pellet non funziona bene aspetta a cambiarla: la causa potrebbe essere questo problema comune

All’origine del funzionamento difettoso della stufa a pellet potrebbe esserci un problema molto comune. Aspettiamo a cambiarla e verifichiamo questo aspetto.

Negli ultimi anni la stufa a pellet ha preso sempre più piede. Si tratta di una soluzione efficiente, economica e green. I riscaldamenti a pellet sono progettati per garantire la massima efficienza e anche la manutenzione è relativamente semplice, così da ridurre i costi di gestione a lungo termine.

Prodotto principalmente da legno e da scarti della lavorazione del legno (come segatura, trucioli e altri scarti), il pellet è considerato poi un combustibile naturale e ecologico visto che viene realizzato con materiali provenienti da fonti rinnovabili. C’è poi il lato, per nulla trascurabile in un periodo di vacche magre e tasche vuote, della convenienza economica.

Tutte “leve” più che sufficienti per attirare le attenzioni degli italiani, notoriamente ben attenti al risparmio. Potrebbe essere però che la stufa a pellet non funzioni bene. Prima di deciderci a cambiarla controlliamo che la causa del malfunzionamento non sia questo problema comune.

Malfunzionamento della stufa a pellet: la causa potrebbe essere un problema comune

Come detto la manutenzione della stufa a pellet non è complicata ma non va trascurata. A volte il cattivo funzionamento dell’apparecchio potrebbe avere all’origine un problema molto comune come il cattivo stato delle guarnizioni. Ogni due o tre anni infatti andrebbero sostituite, in particolare quelle dello sportello che mantengono alto il rendimento della stufa.

Se lo sportello non aderisce adeguatamente alla parete della stufa l’isolamento della camera di combustione viene inesorabilmente meno. Oltre alla perdita di rendimento potremmo andare incontro a problemi ben più gravi come la possibile fuoriuscita di gas di combustione, estremamente pericolosi per uomini e animali essendo formati idrocarburi, monossido di carbonio e diossido di carbonio.

Per controllare lo stato della guarnizione e capire se c’è bisogno di sostituirla possiamo ricorrere al trucco della banconota. Esattamente: per verificare il passaggio dell’aria tra la porta di carico e la scocca della stufa a pellet basta munirsi di una comune banconota. Non dovremo fare altro che aprire la porta della stufa (a freddo ovviamente) e inserire la banconota tra la guarnizione della porta.

A questo punto ci basterà chiudere e bloccare la stufa prima di provare a tirare la banconota. Se verrà via facilmente dovremo far sostituire la guarnizione della stufa a pellet o ad ogni modo bisognerà farla controllare da un tecnico specializzato che provvederà a ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchio.