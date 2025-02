Se le uova hanno delle crepe piccole posso mangiarle oppure no? Finalmente la risposta che chiarisce

Cerchiamo di capire insieme che cosa possiamo fare con quelle uova che hanno delle piccole crepe sul guscio. Dobbiamo gettarle via oppure no?

Le uova rientrano in quegli alimenti che noi consumiamo molto frequentemente e che compriamo una volta alla settimana nella spesa. Ma quante volte ti è capitato che tornando a casa ti accorgi che una, o anche più di una, ha qualche crepetta sul guscio? In questo caso che cosa dobbiamo fare?

Vanno gettate nell’umido oppure le possiamo consumare senza problemi? Scopriamo insieme tutto quello che devi sapere per evitare, se possibile, di gettare soldi.

Uova con il guscio crepato che cosa fare? Ecco la risposta!

Le uova sono un alimento che molto spesso mangiamo anche se siamo a dieta. Sono super versatili e ci permettono di avere anche un buon valore nutrizionale. Possiamo cucinare in mille modi diversi, motivo per il quale le abbiamo sempre in casa. Ma che cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo che hanno delle crepe sul guscio ma non sono rotte?

Come prima cosa cerchiamo di capire come mai si sono verificate queste crepette. Potrebbe dipendere da uno stress meccanico, quindi urti o pressioni mentre le traportavano, oppure delle condizioni ambientali particolari come sbalzi di temperatura eccessivi o temperature troppo calde o fredde.

Anche la qualità del guscio è importante e questa viene influenzata da che cosa mangiano le galline. Ma le uova possono essere un rischio per la nostra salute? Diciamo che i batteri come la salmonella possono essere molto pericolosi e queste crepette possono causarci importanti intossicazioni alimentari.

Quindi consideriamo sempre se questa crepa è arrivata fino in fondo all’uovo aumentando il rischio di malattie. Controlliamo anche come sono state conservate, se possiamo. Ultimo ma non meno importante verifichiamo se ci sono altri segni oppure se emanano odori sgradevoli o colorazioni strane.

Ma possiamo quindi utilizzarle oppure no? Diciamo che se dall’ispezione visiva e con l’odore è sgradevole gettiamole immediatamente. Se invece è crepato ma non vediamo altre problematiche consumiamolo subito. Se non è possibile mettilo in frigorifero e mangialo il prima possibile.

Ricordiamoci che quando acquistiamo le uova dobbiamo fare attenzione e scegliere solamente quelle intere. Conserviamole sempre in frigorifero per diminuire il rischio di contaminazione e maneggiamole con cura. Ricorda poi, che trattandosi di salute, se non ti senti sicuro ad utilizzarle, anche ben cotte, e dopo tutto quello che ti abbiamo detto gettale via e la prossima volta fai più attenzione, perché parliamo sempre di salute.