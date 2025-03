Se possiedi questa moneta, puoi comprare una casa in centro a Roma: quanto vale

Difficile da credersi eppure esiste una moneta che i collezionisti ti pagano come se comprassero un appartamento in centro a Roma.

E non è il solito annuncio degli e-commerce che sparano cifre impossibili per monete che nessuno ti comprerebbe. Qui parliamo di un modello che vale molto più dell’oro e che potrebbe davvero cambiarti la vita.

Il mondo del collezionismo è affascinante e cambia di giorno in giorno, specie quando riguarda le monete. A leggere ovunque sul web c’è da diventare ricchissimi solo a trovarne una ma la realtà è ben diversa, con buona pace, per esempio, di tutti quegli italiani che hanno conservato sacchetti pieni di vecchie lire un po’ per ricordo ma anche con la speranza che prima o poi potessero valere un gruzzoletto di banconote in euro.

La realtà è che pochi esemplari valgono davvero molti soldi. Delle vecchie lire le uniche monete che possono essere vendute a prezzi interessanti sono: 10 lire del 1946, 5 lire del 1946, 1 lira del 1947, 10 lire del 1947, 2 lire del 1949, 100 lire del 1955, 5 lire del 1956, 20 lire del 1956. Se avete uno di questi modelli in casa vi conviene rivolgervi ad esperti veri di numismatica e di non affidarvi al web. Ma oggi vi parliamo di una moneta straordinaria.

Una delle monete più preziose al mondo: trovala e cambi la tua vita

Non sarà facile trovarla e chi ci è riuscito è diventato ricchissimo sul serio. I collezionisti di tutto il mondo non badano a spese quando si tratta di monete dal valore inestimabile. Tra i modelli in assoluto più ricercati ci sono i multipli d’oro delle principali corti europee, e tra queste anche le ghinee, primi pezzi fatti in oro in Gran Bretagna (1963).

Recentemente sono state messe all’asta alcune monete che hanno scatenato i collezionisti a suon di cifre a 6 zeri. Erano almeno una cinquantina e a gestire le operazioni era la Numismatica Genevenis. Nessun pezzo è rimasto invenduto. Il massimo delle emozioni si è raggiunto quando è toccato ad una moneta perfettamente conservata, un fondo specchio delle 5 ghinee di Re Giorgio III datate 1777. Nella parte anteriore il profilo del sovrano a destra con la scritta “GEORGIVS III DEI GRATIA, nella parte posteriore, uno scudo coronato con le armi di Inghilterra-Scozia, Francia, Irlanda, Hannover. La moneta ha raggiunto quota 480mila sterline, oltre 600mila euro.