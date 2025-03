Se possiedi quest’accendino puoi comprare un monolocale, vale una fortuna

Come si può guadagnare tantissimi soldi con un accendino? Lo scoprirete tra poco, e non parliamo di oro ma di qualcosa di speciale.

Ricchi con un accendino? Sì, è possibile così come può succedere con le monete più ricercate dai collezionisti o con gli oggetti vintage quasi introvabili.

Siamo abituati ad offerte a cinque cifre per quanto riguarda monete (soprattutto del vecchio conio), oggetti vintage che andavano di moda nel secolo scorso come dischi, musicassette, videocassette e molto altro. Per non parlare dei francobolli, alcuni dei quali col tempo hanno raggiunto cifre stellari. E anche alcuni orologi oggi possono valere un tesoro. Ma che dire di un accendino? Come può un oggetto simile valere migliaia di euro?

Ogni giorno sui social vediamo personaggi più o meno famosi sfoggiare i propri orologi di lusso, Ronaldo e Fedez tra i primi, ma nessuno si è mai visto con un accendino che costa quanto un monolocale. Presto scoprirete perché.

Un accendino che vale 56 mila euro, e non è solo un accendino…

Gli orologi in effetti c’entrano qualcosa quando parliamo di questo accendino che vale quanto un monolocale. Prendete due aziende leader del mercato, una nel settore dell’orologeria, l’altra negli accessori di lusso: ora mettetele insieme e il gioco è fatto.

Due arti che si mettono insieme per creare capolavori: Franck Muller fu fondata in Svizzera nel 1991, mentre S.T. Dupont si apprestava a festeggiare i suoi 120 anni di vita. Con il suo atelier interno, la sua creatività, questo brand si è rapidamente imposto come uno dei nomi più prestigiosi dell’orologeria di lusso svizzera.

Fondata nel 1872, S.T. Dupont progetta nei suoi atelier di Faverges, nelle Alpi francesi, accessori di lusso realizzati a mano. Forte della sua creatività, l’azienda lanciò il primo accendino di lusso nel 1941. Continuamente ridisegnato con guilloché da orafo e lacca cinese, divenne rapidamente un oggetto iconico conosciuto in tutto il mondo.

I due colossi, unendo le loro forze, trovano poi una nuova vita in questi accendini Master Lighters con movimenti orologieri, una vera sintesi dell’artigianato tradizionale e dell’innovazione complessa. Avete capito bene, l’alta orologeria si combina all’arte orafa per dare vita ad un accendino con orologio incorporato. Ci sono voluti più di due anni per sviluppare i “Master Lighters” di S.T. Dupont x Franck Muller.

Sono quattro le versioni: la variante White con quadrante argentato con motivo sunburst, il modello Blue che riprende il caratteristico blu di Franck Muller, la versione nera con i numeri applicati con luminova mentre il Color Dream presenta i numeri in colorazioni vivaci sulla parte anteriore dell’accendino. Ne sono stati prodotti solo 88 esemplari e costano 56.400 euro.