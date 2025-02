Sei hai bisogno di una nuova aspirapolvere, non farti sfuggire questa occasione: risparmi quasi la metà del prezzo

Sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa aspirapolvere. È in sconto e le sue funzionalità sono ottime. Ecco quanto costa.

Accontentarsi di un’aspirapolvere che non possiede tutte le opzioni desiderate influenza, irrimediabimente, le abitudini domestiche. Non tutti possono permettersi, però, di comprare modelli all’avanguardia, dotati di tecnologie avanzate. Il prezzo di alcuni elettrodomestici, ormai, ha raggiunto livelli esorbitanti.

A volte, non bastano neanche 400/ 500 euro per portare a termine l’acquisto. In questo momento, per fortuna, c’è uno sconto da non lasciarsi sfuggire. Riguarda un articolo comodo e performante. Svolge perfettamente il suo compito ed è anche semplicissimo da pulire. Lo sconto attuale consente di risparmiare quasi la metà dei soldi sul prezzo finale.

Un’aspirapolvere potente a un prezzo bassissimo: il risparmio è assicurato

Al giorno d’oggi, è quasi impossibile fare a meno dell’aspirapolvere. Questo validissimo alleato consente di mantenere pulito il pavimento e di raccogliere i residui che le setole delle classiche scope non riescono a intrappolare. I modelli sul mercato sono tantissimi. Si differenziano per aspetto estetico, caratteristiche e funzionalità. Di conseguenza, anche il prezzo cambia.

A volte, purtroppo, si è costretti a rinunciare all’acquisto del proprio elettrodomestico preferito a causa del costo impossibile. Coloro che sono alla ricerca di un’aspirapolvere, tuttavia, possono provare a raccogliere informazioni sull’offerta in questione. Il modello, denominato ‘Swift Power Cyclonic’, è venduto dalla Rowenta.

Essa promette grandi risultati dal punto di vista della performance. Consuma poca energia elettrica e il motore raggiunge i 900 W. Si può piegare e riporre ovunque, così da non occupare uno spazio eccessivo. Inoltre, non possiede il sacco interno per raccogliere il materiale aspirato. Al suo posto, c’è un contenitore in plastica che può essere tolto facilmente e svuotato.

L’aspirapolvere è basata su un sistema a traino, quindi possiede delle comode ruote per consentirle di assecondare tutti i movimenti degli acquirenti. Il filo è lungo e non rappresenta un ostacolo durante le pulizie. Il raggio di azione è di ben 7,6 metri, mentre l filtro è in grado di eliminare il 99,98%.

Grazie all’offerta promossa dalla Rowenta, si riesce a risparmiare quasi la metà sul prezzo finale. Al momento, il costo è fissato a 69,99 euro. Quello pieno, invece, è di 132,99 euro. L’acquisto, per usufruire dello sconto, deve essere effettuato dal sito ufficiale dell’azienda. Basta aggiungere l’articolo nel carrello e inserire i dati relativi al pagamento e alla spedizione. La garanzia ha la durata di 2 anni, quindi, per qualsiasi problema o malfunzionamento, ci si può rivolgere ai venditori.