Shein, è allerta massima per questo messaggio: non è ufficiale | Truffa ruba soldi

Una nuova truffa sta colpendo gli utenti: attenzione a questo messaggio di Shein, non si tratta di una comunicazione ufficiale.

Le truffe online non sono sicuramente una novità. Gli utenti dovrebbero sempre prestare attenzione ai messaggi che sembrano sospetti, inviati da parte di cyber-criminali che in realtà puntano solamente ad appropriarsi delle informazioni personali degli user, in modo da poterle sfruttare a proprio vantaggio. Una nuova frode si sta diffondendo a macchia d’olio e vede, per protagonista, una nota azienda di abbigliamento: Shein.

Il brand di fast fashion negli ultimi anni si è guadagnato una notevole popolarità tra gli acquirenti. Il merito è principalmente dei prezzi bassi e delle offerte che è possibile trovare sulla piattaforma, dotata di un catalogo molto ricco e adatto a tutte le tasche. Eppure, nel tempo Shein è finito anche al centro di numerose polemiche legate in particolare alle pessime condizioni in cui lavorano i suoi dipendenti e alla qualità discutibile dei capi d’abbigliamento messi in vendita.

Nonostante le controversie, il marchio continua a contare milioni di clienti in tutto il mondo. È per tale motivo che, di recente, ha attirato le mire degli hacker riusciti a mettere a punto una nuova truffa. Questa sfrutta proprio la popolarità di cui gode il brand, celebre a livello internazionale. Chiunque abbia ricevuto un determinato messaggio, farà meglio ad eliminarlo al più presto: scopriamo, di seguito, di cosa si tratta.

Shein, attenzione a questo messaggio: come riconoscere la truffa

La truffa che negli ultimi giorni ha interessato già numerosi user promette di regalare ai clienti di Shein una Mystery Box. Gli acquirenti abituati a fare shopping tramite la piattaforma sanno che l’azienda organizza spesso campagne promozionali con offerte per gli utenti. Ecco perché in molti sono caduti nella trappola degli hacker.

“Ricevi uno gratis Shein Mystery Box!”, si può leggere nel messaggio che i cyber-criminali stanno inoltrando anche tramite e-mail. “Caro Shein Shopper, Noi di Shein apprezziamo la tua opinione e ci piacerebbe conoscere la tua ultima esperienza di acquisto con noi – continua -. Come ringraziamento per il tuo tempo, ti offriamo un’opportunità unica di ottenerne uno en Shein Mystery Box!”.

Il messaggio prosegue così: “Partecipare Per Vincere. Perché una scatola misteriosa di Shein? Sorpresa. Pieno di una selezione dei nostri prodotti più recenti e popolari, tutti accuratamente selezionati per darti una fantastica sorpresa”. Ai clienti vengono promessi “prodotti esclusivi” esortando a scoprire “articoli e notizie esclusivi che non troverai da nessun’altra parte”.

“Regalo perfetto: Un modo perfetto per regalare te stesso o qualcuno di speciale. Grazie per essere un prezioso cliente Shein. Sinceramente,, SHEIN TEAM. Ci auguriamo che apprezzerai la ricezione di questo messaggio – si può leggere in conclusione -. Se preferisci non ricevere ulteriori email in futuro, puoi farlo clicca qui per annullare l’iscrizione”.

Come è possibile notare, il messaggio riporta diversi errori a livello strutturale e grammaticale. Un dettaglio da non tralasciare, che può permetterci di distinguere una comunicazione ufficiale da un tentativo di frode. Un altro particolare importante è l’indirizzo e-mail del mittente, che possiamo controllare così da verificare se siano presenti i domini dell’azienda in questione o meno.