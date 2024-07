Si spaccia per il figlio e chiede soldi per un cellulare, denunciato 19enne per truffa

In data 26 luglio c.a. a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un ragazzo 19enne di Sant’Antimo (NA), per il reato di truffa commesso a mezzo informatico.

Nello specifico, il predetto contattava la vittima tramite nota piattaforma di messaggistica e, fingendosi come il figlio, riusciva ad indurre la malcapitata ad accreditargli su una carta prepagata do euro 965,00 da utilizzare per l’acquisto di un telefono cellulare.

Tale condotta rientra nelle truffe effettuate con la tecnica del cosiddetto metodo “Muling” che consiste nel telefonare alla vittima e attraverso artifizi e raggiri si spacciano come il proprio figlio/a richiedendo urgentemente un bonifico bancario online.

Motivo di questo bonifico varia di volta in volta e in alcuni casi riguarda appunto l’acquisto di un nuovo cellulare. Gli accertamenti svolti dai carabinieri della Stazione di Formia (LT), scaturiti dalle preziose e tempestive informazioni riferite dalla vittima, hanno consentito di risalire all’autore del reato e di mettere gli elementi investigativi raccolti a disposizione della competente A.G. di Cassino.