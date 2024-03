Sigarette elettroniche irregolari vendute a minori, sequestri e sanzione dei NAS

In questi giorni i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina, con i colleghi del Reparto Territoriale di Aprilia, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 40 confezioni di sigarette elettroniche monouso di contrabbando contenenti nicotina.

L’attività dei militari del reparto specializzato nasce a seguito di una segnalazione da parte di un dirigente scolastico di un istituto comprensivo del comune di Aprilia, che aveva accertato l’utilizzo di sigarette elettroniche da parte di alcuni alunni minorenni che avevano acquistato il prodotto irregolare presso una rivendita di articoli casalinghi.

Individuato l’esercizio commerciale, i militari del NAS, coadiuvati dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, effettuavano il controllo previsto riscontrando la presenza dei dispositivi per fumatori privi del sigillo del monopolio di stato nonché prive delle indicazioni relative al lotto, data di produzione e scadenza. Al titolare del negozio, un cittadino cinese, sono state contestate inoltre due sanzioni amministrative per un valore complessivo di 5000 euro.

Gli approfondimenti del Nas si sono sviluppati con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a cui è stata affidata la pratica per la successiva applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione dell’attività, nonché valutare eventuali ulteriori contestazioni.