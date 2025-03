SMS svuota conto, i clienti di questa banca sono in pericolo: come difendersi

C’è una truffa spietata che sta mettendo a rischio i clienti di una delle banche più popolari in Italia, puoi difenderti solo così.

Non solo messaggi ma anche telefonate: sembra tutto vero. La banca presa di mira dai cybercriminali che vogliono impossessarsi dei risparmi di tutti i clienti, spiega come difendersi e lo fa anche dal proprio sito.

I clienti di una delle banche più popolari in Italia sono sotto attacco. La truffa che può colpire chiunque è talmente ben ingegnata da fare cadere in trappola anche i più esperti di Internet. Ma come ogni truffa che si rispetti, ha anche i suoi lati deboli ed è su quelli che la banca ha creato un vademecum per difenderti dai delinquenti.

Delinquenti che mirano ad entrare nei conti dei clienti per poi svuotarli e scomparire. Sarebbe un danno enorme per chi lavora ogni giorno per potere avere da parte dei risparmi, e una volta caduti nel tranello, oltre il danno potrebbe presentarsi la beffa perché, dal momento che la banca non ha mandato nessun messaggio né ha fatto chiamate ai clienti, sarà una battaglia ottenere un risarcimento, ma questa è un’altra storia.

Clienti Unicredit in pericolo, i truffatori svuotano i conti: come difendersi

L’obiettivo dei criminali è quello di spaventare i clienti della banca Unicredit con un messaggio che mette in dubbio la sicurezza del conto corrente. E non finisce qui, perché poi segue una telefonata di un falso operatore della banca che si fa seguire passo dopo passo alla risoluzione del problema, fino a quando l’ignaro cliente non svela tutte le credenziali per entrare sul conto. A quel punto il dramma è servito. I criminali entrano sui conti correnti e fanno sparire tutti i risparmi fino all’ultimo centesimo.

La tecnologia si impegna quotidianamente per proteggere gli utenti da questi pericoli. Google ha introdotto funzionalità di intelligenza artificiale che riconoscono le truffe telefoniche anche dal testo dei messaggi, avvisando l’utente. Ma è la stessa banca Unicredit a spiegare molto bene come non incappare in truffe che potrebbero rivelarsi drammatiche: un SMS che sembra davvero inviato da UniCredit, fornisce un numero di telefono da contattare per emergenze.

Ovviamente il cliente chiama preoccupato e viene informato da un falso operatore in merito a una situazione urgente spiegando che sarà ricontatto dal Servizio Clienti o dall’Ufficio Antifrode della banca, cosa che poi avviene regolarmente: il truffatore simula di essere un operatore bancario che chiama da un numero Unicredit per fornire istruzioni che dovrebbero risolvere l’emergenza attraverso l’esecuzione di una serie di bonifici istantanei. Per non cadere in trappola, collegati subito a questo link dell’Unicredit.