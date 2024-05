I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina unitamente ai militari della Stazione di Sabaudia (LT), nella giornata del 29 cm, traevano in arresto, per il reato di furto in abitazione a Sabaudia, un 47enne di Terracina (LT). Il reo, datosi alla fuga, in quanto sorpreso dallo stesso proprietario, dopo un inseguimento veniva bloccato dai militari operanti mentre si trovava alla guida della propria autovettura.