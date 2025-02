Spesa e risparmio: come difenderti dalle strategie che i supermercati adottano per farti spendere più soldi

Sai che i supermercati adottano una serie di strategie di marketing per spingerti a spendere più soldi? Cerchiamo di capire quali sono e come evitare di farsi “raggirare”.

Mi capitava spesso di entrare nel supermercato con un’idea chiara in testa. Sapevo perfettamente cosa voglio comprare e in che quantità. Il problema è che poi, quasi senza rendermene conto, finivo per riempire il carrello di prodotti che non mi servivano davvero. Le conseguenze? Spendevo più di quanto avessi previsto.

Per me si trattava di un duro colpo, poiché prestavo (e presto) molta attenzione al bilancio delle spese di casa. Tramite una graduale presa di coscienza, mi sono resa conto dell’esistenza di numerose strategie di marketing che i supermercati adottano per farci spendere di più. Inconsciamente, ne ero diventata la “vittima” perfetta.

Sono certa che ciò che ho raccontato sia capitato anche a te e che, forse, ti capiti tutt’ora. Se rientri nell’ultima casistica sei nel posto giusto. Voglio aiutare anche te a uscire da questo circolo vizioso.

Impara a conoscere le strategie di marketing dei supermercati e a difendersi per risparmiare: la disposizione dei prodotti

Una delle tattiche che i supermercati adottano più spesso è disporre i beni di prima necessità (come pane, latte o uova) al termine della corsia del supermercato. In questo modo, aumenta la probabilità che tu acquisti impulsivamente prodotti che ti fanno gola ma che non ti servono davvero, come snack o merendine.

Sappi inoltre che molti supermercati sfruttano anche l’utilizzo della musica per aumentare il tempo di permanenza all’interno del supermercato. Infatti, recenti studi hanno dimostrato che una musica lenta induce i clienti a camminare più piano.

Quando entri in un supermercato e sai già cosa vuoi comprare, raggiungi spedito a tua meta. Vedrai che i tuoi acquisti inutili si ridurranno comincerai a risparmiare molti soldi.

Infine, quando sei in coda alla cassa, vieni esposto a una serie di prodotti posizionati strategicamente, come patatine o gomme da masticare. Prima di acquistarli, rifletti attentamente: è solo un desiderio momentaneo o ti servono davvero? Togliersi uno sfizio ogni tanto non è un problema, ma se lo si fa sempre può diventarlo!

Le offerte “convenienti” dei supermercati… che non ti fanno risparmiare per davvero!

I supermercati sfruttano numerosi trucchetti per far sembrare i prezzi più convenienti di quanto siano davvero. Qualche esempio? Offerte come 3×2, “prendi 2, paghi 1” o vendere un prodotto a 1.99 o 2.99 euro piuttosto che a 2 o 3 euro.

In questo modo, il cliente è persuaso a percepire come economici prodotti che in realtà non lo sono affatto e i cui prezzi, anzi, sono spesso gonfiati all’eccesso. Non farti ingannare e, quando vedi un’offerta, rifletti sempre sulla sua reale convenienza. Se vuoi risparmiare sulla spesa, inoltre, confronta i prezzi dei prodotti nei vari supermercati ed evita gli acquisti impulsivi.

In sintesi, queste sono le più diffuse strategie di marketing adottate dai supermercati per farti spendere più soldi del previsto. Una volta che ne sarai diventato consapevole anche tu potrai esercitare un maggiore controllo sulle tue spese.