Spoiler Uomini e Donne: Claudia dimentica Diego e bacia un altro, Gemma solita storia

Scopriamo insieme che cosa vedremo a breve per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi. Anticipazioni e novità incredibili!

Ogni giorno abbiamo modo di assistere da tantissimi anni al programma ideato e condotto da sempre dalla bravissima Queen Mary che cerca di far trovare l’amore a tutti i suoi partecipanti. In alcuni casi ci riesce ma non sempre, purtroppo, procede tutto a gonfie vele. Negli ultimi anni poi si è affiancato al trono classico, quello over.

Come nel caso di Gemma che è in cerca dell’amore ma ancora non lo ha trovato. Che cosa succederà a breve in tutti e due i troni? Scopriamolo subito e potremmo rimanere stupiti.

Uomini e Donne: Claudia e Gemma che cosa succede?

Scopriamo insieme che cosa vedremo nelle prossime puntate del programma che promette l’amore ai suoi partecipanti, ovvero Uomini e Donne. Ma iniziamo dicendo che, come abbiamo potuto già vedere, tra Claudia e Diego gli scontri sono giornalieri, sembra veramente non esserci un momento di pace.

Ma la donna, a breve, potrebbe voltare completamente pagina. In che modo? Sembra che ci sia un bacio infuocato con un nuovo corteggiatore! Diego, quindi, dichiarerà di non sentirsi più a suo agio e chiede di abbandonare il programma, cosa succederà? Per quanto riguarda Fabio Cannone, invece, sembra che ci sia un nuovo addio.

Anche la nuova frequentazione non procede come vorrebbe. Per quanto riguarda Martina, invece ci sarà la scelta con Ciro Solimeno. Maria De Filippi decide poi di offrire il trono a Gianmarco Steri. Accetterà il giovane? Passiamo a Gemma Galgani nel trono over. La dama decide di mettere la parola fine alla sua conoscenza con Renato. Sembra che tutto stesse procedendo per il meglio, anche perché pochi giorni addietro, per la precisione il 16 gennaio, avevamo visto anche un bacio tra di loro.

Ma qualcosa non va per il verso giusto e dalle anticipazioni sembra che siano arrivate nuove conoscenze per la dama torinese. Quindi per il momento possiamo dire che sembra non esserci mai un lieto fine per la bella Gemma Galgani che cerca l’amore da anni nel programma di Maria De Filippi. Mentre per quanto riguarda il trono classico speriamo che la decisione di Martina proceda al meglio insieme alla sua scelta d’amore.

E per quanto riguarda il trono di Tina? Al momento possiamo solamente attendere la messa in onda e siamo certi che ne vedremo delle belle ogni pomeriggio alle 14.45 circa su Canale 5!