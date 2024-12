Squid Game, dopo la seconda stagione fan già in trepidante attesa: ci sarà la terza?

E’ da poco iniziata la seconda stagione che tutti si chiedono già se ci sarà un nuovo appuntamento. Scopriamo insieme tutto quello che possiamo sapere!

Il survival game che arriva dalla Corea é riuscita a fare un successo davvero inaspettato di pubblico. La prima stagione ha letteralmente sbaragliato tutti i record nel mondo. In questo momento stiamo vedendo la seconda stagione che era veramente molto attesa ma che cosa sappiamo su una possibile terza stagione?

Cerchiamo di capire insieme che cosa si vocifera a riguardo e quando potrebbe uscire. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ma scorri le prossime righe per scoprire tutto.

Una terza stagione in arrivo per Squid Game?

Stiamo parlando di una serie che abbiamo visto con la sua prima stagione nel 2021 e a distanza di ben tre anni è arrivata con la seconda serie dove ci sono ben 7 episodi. Nelle prima serie sono riusciti a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Ad oggi ha ancora il primato come serie non in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

Ma la seconda stagione sta davvero riscuotendo lo stesso successo tanto da far sperare in una terza? Iniziamo dicendo che la seconda serie lascia un finale aperto per il quale ci potrebbe essere anche una nuova serie. Stando a quello che possiamo leggere in rete, sembra una risposta affermativa, tanto che il creatore, Hwang Dong-hyuk , potrebbe già aver pensato al finale della storia.

Come sempre sono notizie da prendere con le pinzette e nulla è ancora certo per una terza stagione del survival game sudcoreano. Stando a quanto riportato anche da Today, lo scorso novembre a New York avrebbe rivelato ad un finale della storia di Gi-hun. Al momento non ci sono però annunci da parte di Netflix per uno Squid Game 3 che potrebbe essere il gran finale.

Ma nella seconda stagione di che cosa parliamo? Tutto è ambientato dopo la vincita del giocatore 456 al cosiddetto “gioco del calamaro” con il quale ha vinto 4,56 milioni di won. Ha capito però che la sua vita non è cambiata ha un solo obiettivo, ovvero entrare nuovamente nel gioco per distruggerlo dall’interno.

Insomma una serie che riesce sempre a stupire con i suoi colpi di scena e che lascia con il fiato sospeso fino alla fine, ma riuscirà nel suo intento oppure è proprio questo il finale aperto? Noi vi consigliamo di vedere il secondo capitolo della saga e di attendere le comunicazioni ufficiali per quanto riguarda la terza stagione di Squid Game direttamente da Netflix.