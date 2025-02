Sta per aumentare la bolletta della luce: terribile notizia per tutti gli italiani

Continuano ad aumentare i costi per gli italiani, terribile notizia riguarda l’impennata delle bollette della luce. Ecco cosa cambierà a breve.

Dal 2020 il mondo è cambiato con un aumento spaventoso dell’inflazione. Si è partiti con l’emergenza sanitaria da Coronavirus alla guerra tra Russia e Ucraina che hanno fatto salire a dismisura i prezzi delle bollette. Una situazione sempre più difficile da gestire per famiglie che, già prima di questo aumento, facevano grande fatica già prima a far quadrare il loro bilancio.

Oggi vi sveliamo quali saranno gli aumenti più complessi da gestire e come potrete provare a rimediare per evitare che la vostra situazione economica precipiti. Quello che è evidente è che ci troveremo di fronte a ulteriori aumenti dei costi che renderanno necessari degli interventi anche sul secco risparmio in casa, minimizzando gli sprechi e cercando così di evitare che si buttino via inutilmente dei soldi. Ma andiamo a vedere da vicino quello che cambierà da qui a brevissimo tempo.

Aumentano le bollette della luce, ecco cosa cambia

I prossimi aumenti sulle bollette della luce sono tutti legati al fatto che il PUN è in aumento. Il tutto è dovuto a un’impennata dei costi dell’energia elettrica che cambiano la nostra spesa. Una soluzione per rimediare alla questione è cercare di accedere alle offerte a prezzo fisso del Mercato Libero per provare a limitare le spese.

Il PUN corre e sale a 0.149 euro al kWh da questo gennaio del 2025. Questo parametro ci indica che le bollette sono destinate a salire ancora in qualsiasi contesto ci troveremo a competere.

Tra le ragioni principali del rialzo c’è anche l’aumento dei prezzi del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam dove oggi si rifornisce il nostro paese. Su internet potrete trovarvi di fronte a delle offerte molto convenienti grazie a dei comparatori che vi indicheranno la soluzione maggiormente valida per riuscire a gestire la situazione.

Come già evidenziato, le offerte luce a prezzo fisso del Mercato Libero sono una soluzione perché grazie a queste si può bloccare il prezzo dell’energia elettrica per un periodo lungo che di solito varia tra i 12 e i 24 mesi. Per tutta la durata del vincolo stabiliremo la possibilità di pagare la stessa cifra sottoscritta in fase di firma del contratto evitando dunque i possibili rincari.