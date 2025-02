Stiro nella metà del tempo grazie a questa miscela fai da te a costo zero: le grinze sono solo un ricordo

Stirare i panni ci porta via un sacco di tempo, ma con questa soluzione naturale e fai da te potremmo ridurre i tempi drasticamente!

Se pensiamo alle faccende domestiche che ci richiedono più tempo e dedizione, la cura del bucato rientra sicuramente tra le prime posizioni in classifica. Prima dobbiamo fare le lavatrici, poi dobbiamo stendere i panni, poi li dobbiamo stirare, poi ancora riporli negli armadi o nei cassetti.

E se questi lunghi processi non ci danno risultati ottimali, dedicargli del tempo diventa ancora più frustrante. Pensiamo ad esempio a quando spendiamo ore e ore col ferro da stiro in mano, per poi ritrovarci con capi d’abbigliamento pieni di pieghe e grinze.

In questi casi potremmo star sbagliando qualcosa noi, oppure potrebbe esserci qualche problema col ferro da stiro, che magari non offre più le prestazioni di un tempo. Per prevenire il problema delle grinze, fortunatamente, esistono anche dei metodi naturali e molto efficaci.

Troppe pieghe sui panni stirati? Prova con un appretto naturale e fai da te

Stiamo parlando degli appretti fatti in casa, delle miscele che si possono utilizzare sia sui tessuti naturali che su quelli sintetici per conferirgli rigidità, lucentezza o per migliorarne la consistenza e la resistenza. Esistono sia appretti sintetici che appretti naturali… ed è proprio di questi ultimi che vogliamo parlarvi.

Per rendere la fase della stiratura più semplice e veloce possiamo infatti preparare delle miscele fai fa te e naturali che risultano piuttosto efficaci. Un primo appretto naturale è quello a base di amido di mais. Non a caso quando si parla di alcuni tessuti li si definisce “inamidati“.

Ebbene, questa espressione deriva proprio dall’uso dell’amido sulle fibre. Avremo bisogno di sciogliere dell’amido nell’acqua e poi vaporizzare il composto sui nostri capi prima di stirarli, ricordandoci di agitare il composto prima dell’uso (l’amido tende a depositarsi sul fondo).

Un secondo appretto fai da te è quello a base di alcol bianco. Ci basterà quindi mescolare 1 bicchiere di alcol (ad esempio vodka o gin) con 2 bicchieri di acqua. Poi vaporizzare il composto sui vestiti prima di stirarli.

Questo appretto si può conservare per diversi mesi (anche 1 anno), mentre quello a base di amido ha una durata più breve. In entrambi i casi potremo decidere di aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale, così da conferire ai nostri abiti un piacevole odore. E stirare con risultati sicuramente migliori!